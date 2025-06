Image: watson

La Fête de la musique va prendre d'assaut la Romandie

Le 21 juin, en Suisse comme dans d'autres pays, familles et fêtards ont rendez-vous dans divers lieux pour célébrer la Fête de la musique. Petit tour des programmes en Romandie.

Le 21 juin, ce n'est pas uniquement l'avènement de la saison des enfers: l'été. C'est également le jour de la Fête de la musique. Alcool, musique et gueule de bois!

Tout le monde ne prend pas cette fête avec le même sérieux. Il y a ceux pour qui l'événement est le Frauenfeld au carré (si, si!). Il s'agit de préparer son kit de survie du parfait festivalier, avec ceinture à bières et Doliprane intégrés. Pour d'autres, c'est l'équivalent d'une équation avec des inconnu(e)s. Ça fait: bières x faux look grunge x binnie rapé = after dans un sous-sol de café qui passe du Bob Sinclar et du Petit Biscuit revisités. Pour les derniers, c'est juste l'occasion de se payer une crêpe à 15 balles.

Nos voisins français, de leur côté, s'apprêtent à recevoir une tonne de visiteurs anglophones, qui préparent ce week-end comme s'ils avaient leur entrée à la front row de la Fashion Week, aux côtés d'Anna Wintour.

Il faut dire que le berceau de cette nouba, où les musiciens sont bénévoles mais les techniciens défrayés, est en France, puisqu'elle a été créée par Jack Lang en 1982, et s'est exportée sous nos latitudes dès 1995. Elle est également célébrée dans une centaine d'autres pays.

Du coup, en Suisse, les fêtards auront également à boire et à manger. Dans certains lieux, les joyeusetés se poursuivront sur plusieurs jours. Lausanne a particulièrement de quoi se réjouir, puisqu'elle célèbre son 30e anniversaire, et propose à cette occasion quelque 200 concerts gratuits. Voilà une sélection des offres en Romandie:

La fête de la musique à Genève

Les festivités se tiennent du 20 au 22 juin. Pour cette édition, le public va pouvoir voguer de la Rive droite à la Rive gauche - et à travers les communes alentour - au gré de 34 scènes et de quelque 500 propositions culturelles gratuites: concerts, spectacles, dancefloors, pièces dansées, ou encore ateliers...

Trouvez le programme genevois ici.

La fête de la musique à Lausanne

Les festivités auront lieu le 21 juin, mais un premier concert aura lieu vendredi soir à 21h50, à la Cathédrale de Lausanne.

«Pour annoncer la Fête de la musique, l’Ensemble Vocal de Lausanne et la HEMU – Haute Ecole de Musique accompagnent le guet de la Cathédrale de Lausanne. Dans la pénombre, huit chanteuses et chanteurs interpréteront le célèbre Hymne à la nuit sur un thème de l’opéra Hippolyte et Aricie de Jean-Philippe Rameau depuis le sommet de la tour.»

Au menu, ce sont 60 scènes, 200 concerts et 1500 musiciens

Le programme est à trouver ici.

La fête de la musique à Fribourg

Ce sera le 21 juin, avec 20 scènes, 85 concerts et plus de 700 musiciens.

Vous trouverez le décompte et le programme ici.

La fête de la musique à Neuchâtel

Les festivités se tiendront les 19, 20 et 21 juin. Selon le site suisseromande.com, on aura droit à 9 lieux, indoor et outdoor, et à une palette très variée de styles. Du classique à l'électro (scène DJ), «en passant par du blues, de la chanson française, de l'afro, de la soul-funk, du reggae, du ska, du hip-hop et du rock.» Impossible de s'ennuyer!

Tout le programme ici.

Mais encore

