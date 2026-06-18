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Donald Trump a aidé cette star de Marvel à détruire une ville

Donald Trump a aidé cette star de Marvel à détruire une ville
Ian McKellen retrouvera son costume de Magnéto dans le très attendu «Avengers:Doomsday», un rôle qu'il incarne sur grand écran depuis l'an 2000.images: getty x dr

Donald Trump a aidé cette star de Marvel à détruire une ville

Pour nourrir la fureur de son personnage de Magnéto dans le très attendu film «Avengers: Doomsday», le célèbre acteur britannique Ian McKellen a puisé son inspiration directement dans sa colère contre Donald Trump.
18.06.2026, 12:0318.06.2026, 12:03

Le tournage ultrasecret du prochain grand blockbuster de l’écurie Marvel, Avengers:Doomsday, vient de révéler l’une de ses anecdotes les plus mémorables.

Lors d’une rencontre avec le public au festival Cinema in Piazza à Rome, l’acteur britannique engagé et militant LGBT de 87 ans, Ian McKellen, connu notamment pour son rôle emblématique de Gandalf, a partagé les coulisses d’une séquence clé.

Alors qu’il s’apprête à enfiler de nouveau le costume de Magnéto, le grand antagoniste des X-Men qu’il incarne depuis le premier film en 2000, le comédien a dévoilé avec malice comment son désamour pour Donald Trump était devenu son meilleur outil de travail.

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Convoqué sur le plateau pour une scène de pure destruction où son personnage devait ravager le New Jersey à l’aide de ses pouvoirs magnétiques, Ian McKellen s’est retrouvé face aux directives des frères Anthony et Joe Russo. Les deux réalisateurs du film lui demandaient d’afficher un visage encore plus furieux, d’agir comme s’il haïssait viscéralement ce qu’il était en train de détruire.

Sans hésiter, le talentueux comédien a trouvé une source d'inspiration toute trouvée dans l’actualité politique. Face à la caméra, il est resté debout et a hurlé de toutes ses forces:

«Mar-a-Lago!»

Une référence pleine d'ironie au luxueux complexe résidentiel de Floride, propriété de Donald Trump depuis 1985.

Mar-a-Lago, la faiblesse de Donald Trump

Un désamour notoire

Cette charge théâtrale s’inscrit dans la continuité d’un engagement de longue date. Depuis le premier mandat de Donald Trump à la Maison-Blanche en 2016, Ian McKellen n’a pas manqué une occasion d’égratigner les actions du chef d’État américain, particulièrement en ce qui concerne les reculs des droits des personnes LGBTQ+.

En 2017, il avait déjà fermement critiqué l’administration américaine auprès du média Variety, qualifiant ses décisions de «scandaleuses» et «profondément contraires aux valeurs du pays», notamment après l’abrogation d’un décret sur l’égalité salariale ou l’absence de reconnaissance du mois des Fiertés.

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Pour découvrir le résultat final de cette explosion de rage cinématographique, le public devra patienter jusqu’au 16 décembre, date de la sortie du film en salles. Avengers:Doomsday marquera également des retrouvailles crépusculaires et touchantes entre Ian McKellen et Patrick Stewart dans le rôle du Professeur X.

Les rares images promotionnelles dévoilées dans un teaser laissaient entrevoir les deux acteurs se tenant la main, scellant ce qui s’annonce comme le point final de l'histoire de leurs deux personnages mythiques sur grand écran.

(jod)

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Des images d'Absinthe en Fête, dans le Val-de-Travers
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Des images d'Absinthe en Fête, dans le Val-de-Travers

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