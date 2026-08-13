Un film suisse est dans la course aux Oscars

Qui vit encore du genevois Nicolas Wadimoff représentera la Suisse dans la course aux Oscars dans la catégorie du meilleur film étranger.

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«Qui vit encore» du genevois Nicolas Wadimoff représentera la Suisse dans la course aux Oscars dans la catégorie du meilleur film étranger, a annoncé jeudi l'Office fédéral de la culture. Ce documentaire donne la parole à neuf Palestiniens qui ont fui la bande de Gaza.

Dans une pièce noire et abstraite, sans décor ni bruit de fond, ces personnes racontent leur vie d’avant, la perte de leurs proches et leur tentative de retrouver une existence après le traumatisme. Les contours de Gaza sont dessinés à la craie blanche sur le sol et chaque narrateur est assis à une table.

Qui vit encore met en lumière «une humanité qui transcende la dichotomie entre bourreaux et victimes». Il aborde de front les sentiments de perte, de déracinement et d’appartenance partagés par toutes les personnes concernées, relève le jury, cité dans le communiqué.

Et d'ajouter qu'à l’heure où la région reste au centre de l’attention mondiale, «ce film apparaît non seulement d’actualité et pertinent, mais il offre également un espace rare où la mémoire personnelle prime sur le discours politique».

Participants pas autorisés à entrer en Suisse

La Suisse lance ainsi dans la course aux Oscars un film dont elle a empêché les protagonistes d'entrer sur son territoire. Le tournage devait initialement se dérouler dans un cadre isolé au bord du lac Léman. Mais les participants, qui avaient réussi à se rendre en Egypte, n'ont pas obtenu de visa. Nicolas Wadimoff a alors délocalisé la production en Afrique du Sud.

«Qui vit encore» a remporté en janvier le Prix de Soleure, doté de 60'000 francs. Présenté auparavant en première internationale à la Mostra de Venise, le film a marqué le jury par sa force émotionnelle et son approche profondément humaniste.

Prochaine étape en décembre

La sélection pour la candidature suisse aux Oscars s'est déroulée en deux étapes pendant le Festival du film de Locarno. Un jury désigné par l'Office fédéral de la culture avait présélectionné trois films la semaine dernière, tous réalisés par des cinéastes romands, avant de désigner le finaliste jeudi.

Le documentaire de M. Wadimoff l'a emporté sur A bras-le-corps de la Chaux-de-fonnière Marie-Elsa Sgualdo et Cosmos, un film en noir et blanc du cinéaste et photographe genevois Germinal Roaux.

La «short list» des films retenus pour l'Oscar du meilleur film étranger sera publiée le 15 décembre, une liste qui sera réduite à 5 nominés le 21 janvier 2027. La 99e cérémonie des Oscars aura, elle, lieu le 14 mars 2027. (sda/ats)