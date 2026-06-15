Elizabeth Olsen et son mari Robbie Arnett attendent leur premier enfant. IMAGO/Jennifer Bloc

Cette star de Marvel attend son premier enfant

Carnet rose au pays des stars! L'actrice Elizabeth Olsen, star de l'univers Marvel, a été photographiée à Los Angeles avec un baby bump très apparent.

Charlotte Koep / t-online

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Des photos récentes ne laissent plus de place au doute: l'actrice Elizabeth Olsen s'est montrée la semaine dernière lors d’un déjeuner au restaurant «All Time» à Los Angeles.

Elle portait une chemise blanche ample, un pantalon en tissu, une casquette et dissimulait ses yeux derrière des lunettes de soleil. Mais l'attention s'est surtout portée sur le milieu de son corps, qui laissait apparaître un ventre de femme enceinte bien visible. A 37 ans, elle attend visiblement son premier enfant.

Ces clichés volés d'Elizabeth Olsen avec son baby bump, notamment relayés par le magazine américain People, font le tour de la toile. Pourtant, l'actrice elle-même garde le silence et ne confirme pas sa grossesse.

De manière générale, elle se montre très discrète sur sa vie privée et se concentre publiquement sur son travail devant la caméra.

On sait néanmoins qu'elle partage sa vie avec le musicien Robbie Arnett. Le couple avait été aperçu ensemble pour la première fois en mars 2017. Deux ans plus tard, ils célébraient leurs fiançailles avant de couronner leur amour par un mariage en 2020. Elizabeth Olsen n'a cependant officialisé leur union qu'un an plus tard, en qualifiant Robbie Arnett de «mari» lors d'une interview.

La carrière d'Elizabeth Olsen a décollé il y a plus de dix ans. Elle est surtout connue pour son rôle dans les films Marvel. Elle a également des sœurs célèbres, puisqu'elle est la cadette des jumelles Mary-Kate et Ashley Olsen.