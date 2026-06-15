bien ensoleillé18°
DE | FR
burger
Divertissement
People

Elizabeth Olsen attend son premier enfant

Cette star de Marvel attend son premier enfant
Elizabeth Olsen et son mari Robbie Arnett attendent leur premier enfant.IMAGO/Jennifer Bloc

Cette star de Marvel attend son premier enfant

Carnet rose au pays des stars! L'actrice Elizabeth Olsen, star de l'univers Marvel, a été photographiée à Los Angeles avec un baby bump très apparent.
15.06.2026, 09:3515.06.2026, 09:35
Charlotte Koep / t-online
Un article de
t-online

Des photos récentes ne laissent plus de place au doute: l'actrice Elizabeth Olsen s'est montrée la semaine dernière lors d’un déjeuner au restaurant «All Time» à Los Angeles.

Elle portait une chemise blanche ample, un pantalon en tissu, une casquette et dissimulait ses yeux derrière des lunettes de soleil. Mais l'attention s'est surtout portée sur le milieu de son corps, qui laissait apparaître un ventre de femme enceinte bien visible. A 37 ans, elle attend visiblement son premier enfant.

Ces clichés volés d'Elizabeth Olsen avec son baby bump, notamment relayés par le magazine américain People, font le tour de la toile. Pourtant, l'actrice elle-même garde le silence et ne confirme pas sa grossesse.

De manière générale, elle se montre très discrète sur sa vie privée et se concentre publiquement sur son travail devant la caméra.

On sait néanmoins qu'elle partage sa vie avec le musicien Robbie Arnett. Le couple avait été aperçu ensemble pour la première fois en mars 2017. Deux ans plus tard, ils célébraient leurs fiançailles avant de couronner leur amour par un mariage en 2020. Elizabeth Olsen n'a cependant officialisé leur union qu'un an plus tard, en qualifiant Robbie Arnett de «mari» lors d'une interview.

Cette actrice ne fera pas long feu dans la série «Harry Potter»

La carrière d'Elizabeth Olsen a décollé il y a plus de dix ans. Elle est surtout connue pour son rôle dans les films Marvel. Elle a également des sœurs célèbres, puisqu'elle est la cadette des jumelles Mary-Kate et Ashley Olsen.

Chaud devant! Les dernières actus people!
La petite amie présumée de Mbappé fait tourner les têtes à Cannes
La petite amie présumée de Mbappé fait tourner les têtes à Cannes
Cette star confie avoir été «à moitié aveugle» pendant 10 ans
Cette star confie avoir été «à moitié aveugle» pendant 10 ans
La proposition indécente de Britney aux policiers qui l'ont arrêtée
La proposition indécente de Britney aux policiers qui l'ont arrêtée
Zayn a encore passé un mauvais moment
Zayn a encore passé un mauvais moment
Thèmes
Les images inédites du mariage d'Harry et Meghan
1 / 24
Les images inédites du mariage d'Harry et Meghan
partager sur Facebookpartager sur X
- On a trouvé le pire coach de vie d'Internet
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Une 25e édition de Festi'neuch sans problème majeur
La 25e édition de Festi'neuch s'est déroulée sans le moindre problème avec 60 000 spectateurs ravis. Fait rare, personne ne s'est présenté à l'infirmerie en raison d'une consommation d'alcool excessive.
La 25e édition de Festi'neuch s'est déroulée sans problème sécuritaire ou sanitaire majeur. Les 60 000 festivaliers étaient heureux de retrouver des icônes et des artistes en ascension sur les Jeunes-Rives de Neuchâtel.
L’article