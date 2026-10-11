Les trois amis à l'origine du projet, Julien, Mathis et Nelson, ainsi que l'affiche du film. image: NMZ Production

Ces Romands mordus de cinéma se sont lancés dans un projet fou

Ils sont trois, Genevois, adorent le cinéma, et ont toujours «voulu mener un projet à bout, au moins une fois dans leur vie». C'est comme ça que le film à l'humour décalé et totalement autofinancé, La Brigade des Faux Plans, a vu le jour. Interview de l’un de ses créateurs.

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Nelson Zawadzki a géré la production, aux côtés de son frère et son meilleur ami.

Il a 30 ans, et il s'est bidonné devant Louis de Funès depuis tout petit. Travailleur social, réflexologue, agent de sécurité, et bien sûr, cinéaste et acteur à ses heures, Nelson Zawadzki se décrit comme un vrai «couteau suisse». Avec ses deux compères de toujours, son frère Julien et son meilleur ami, Mathis Perrin, le Genevois s'est lancé un défi presque impossible: produire un film et le financer de façon indépendante, après n'avoir essuyé que des refus.

On a échangé avec lui sur les coulisses de ce pari fou entre copains, façonné à coups de réparties piquantes et de casse-têtes logistiques, jusqu'à l'aboutissement dans les salles obscures.

Est-ce que c’est grave de faire un faux plan en 2026?

Selon la Brigade des Faux Plans, c’est très, très grave (rires). Après, ça dépend du faux plan en question, mais tout le but du film est d’aggraver les conséquences de cet événement plutôt banal. On exagère, mais c’est un peu la société actuelle qui le veut. On a voulu en faire une sorte de satire.

De quoi parle le film La Brigade des Faux Plans?

Dans un monde absurde, où poser un lapin est considéré comme un crime, le brigadier le plus autoritaire se trouve lui-même accusé de faux plan. Une enquête et une course-poursuite sont lancées pour remonter le fil du complot.

Et comment avez-vous eu l'idée d'un tel scénario?

C’est vrai, il faut commencer par ça. C’était l’époque où on traînait avec les copains, on passait à l’âge adulte. Les gens commençaient à dire qu’ils ne viendraient pas à certains événements au dernier moment. Donc, ce scénario est un mix entre un certain ras-le-bol, et des personnages qu’on a inventés.

Des personnages inventés?

Avec mon meilleur ami, on s’imaginait être deux flics ripoux, mais on ne savait pas trop comment leur donner vie. Et un jour, il y a 11 ans, dans une discussion, mon pote avait lâché: «on va faire La Brigade des Faux Plans».

Et on peut savoir qui vous a posé un faux plan, pour que ça vous marque comme ça?

Beaucoup de monde. Principalement des filles quand j’étais ado. J’ai même eu parfois le sentiment d’être abandonné.

Les trois Genevois ont réussi à financer leur propre film. image: NMZ Production

Racontez-nous…

En réalité, c’était moins de faux plans que de vains espoirs. En ce sens qu’on me faisait miroiter des choses, mais que rien ne se faisait. Je pense aussi aux gens qui se désistent au dernier moment, alors qu’on a un tournage, prétextant un mariage, ou je ne sais quoi. On avait fait un film en 2013, qui n’avait pas du tout fonctionné. On avait tourné en France, et deux acteurs nous avaient lâchés. Du coup, on avait dû tout filmer nous-mêmes, jouer, tout en réécrivant l'histoire au fur et à mesure.

Les filles, et des tournages ratés. Je vois. Et comment a débuté cette passion pour le cinéma?

Avec mes frères, quand on était petits, on se filmait alors qu’on faisait du catch. On en faisait carrément des courts métrages. Mais avant cela, j’avais développé une véritable passion pour Louis de Funès, grâce à mes grands-parents. Cette passion se ressent dans le scénario de La Brigade des Faux Plans. D’ailleurs, dans mes rôles de l’époque, je pensais beaucoup à lui, et on me disait souvent que j’en faisais trop.

L'équipe en plein tournage. image: NMZ Production

On vous a déjà dit que vous en faisiez trop?

Oui (rires). Mon prof de théâtre du cycle m'avait repris devant tout le monde, mais à juste titre! Il m’avait dit que je m’imposais tout le temps, et que c’était très pénible. Mais, avec le recul, j’ai compris pourquoi il avait dit ça.

Le scénario a principalement été écrit par vous. Comment pourrait-on décrire cet humour, un peu zinzin?

C’est de l’humour totalement absurde. On pourrait le comparer au Palmashow, un duo d’humoristes français. On peut aussi faire des liens avec Louis de Funès, et son jeu très exagéré. On pousse le trait au maximum.

Pour trouver des financements, ça a été la croix et la bannière. Racontez-nous cet enfer.

On a écrit le scénario entre 2024 et 2025. On a ensuite fait des demandes de financement à diverses entités, notamment à la Loterie Romande. On a essayé de frapper à de nombreuses portes, mais ça n'a jamais abouti.

La Brigade des Faux Plans, bande-annonce (2026) Vidéo: watson

Avez-vous hésité à abandonner?

Mon frère était prêt à mettre une certaine somme, notamment pour couvrir les repas de l’équipe ou la location des salles. Il a proposé 5000 francs. C’est uniquement grâce à lui qu’on n’a pas abandonné. On tenait à payer les repas des acteurs, car toutes les personnes impliquées dans le film sont bénévoles. On a juste défrayé mon petit frère, qui filmait, et qui est un professionnel du domaine. C’était un geste plus symbolique qu’une rémunération. Il faut dire que le film lui a pris énormément de temps, car il s’est également chargé de l’étalonnage. On a également rémunéré la personne qui s’est chargée du son en postproduction.

Tourner avec ses potes, c’est le pied?

C’est un cadre exceptionnel. On a tendance à beaucoup se lâcher. Mais malgré tout, il faut savoir diriger l'équipe. Mon petit frère nous recadrait, et c’était une bonne chose. Il nous rappelait qu'on avait des échéances à tenir. D’ailleurs, parfois, ce n'est pas facile de dire les choses aux amis quand on travaille ensemble, car on a peur de blesser. Alors qu’il ne faudrait pas hésiter, quitte à devoir refaire une scène.

Vous avez dû louer de nombreux lieux de tournage différents…

Oui, et ça a parfois été très compliqué. Pour cadrer avec le genre policier des années 50, on cherchait des motels qui faisaient très américains. On voulait cette image. On en avait trouvé plusieurs du côté de Genève, mais on nous a rabroués à chaque fois. On nous demandait ce qu’il y avait à gagner, puis on nous fermait la porte au nez. Ou on nous envoyait directement bouler. Avant même de discuter du budget.

Et donc?

Mathis a finalement trouvé un motel à Saint-Maurice, qui correspondait aux critères. Le propriétaire nous a même donné l’accès gratuitement, ainsi qu’à un bar, où on a tourné plusieurs scènes. On a donc dû bouger à deux heures de route pour le tournage.

Louer des lieux de tournage n'a pas été facile... image: NMZ Production

Et la scène du procès?

C’était à la salle communale de Vevey. On a payé quelque chose comme 300 francs pour la journée. Au préalable, on avait demandé au Tribunal de Genève, et à celui de Thonon-les-Bains. Petite anecdote amusante, ce dernier nous a répondu: «Nous avons l’honneur de vous annoncer que nous ne donnerons pas suite à votre e-mail».

La Brigade des Faux Plans a été diffusée à Balexert?

Oui, on cherchait avant tout à montrer le résultat aux acteurs qui ont participé, à leurs amis et leur famille. Balexert nous a ouvert les portes, pour une somme rondelette, tout de même. On n'a donc fait qu'une seule diffusion, mais on a fait salle comble, à notre grand étonnement. Il y a même eu des curieux en dehors de notre cercle de connaissances.

La grande première a fait salle comble. image: NMZ Production

Et quel est votre objectif, pour la suite?

On a envoyé le film à quelques concours à travers le monde. On a été sélectionnés dans une compétition sur internet - une grande première pour nous, qui nous réjouit. On voulait d’abord mettre le film sur Prime Video. Mais c’est devenu ultra-réglementé pour les productions indépendantes, et sans distributeur, c’est quasiment mission impossible. On a donc opté pour YouTube. Le but est que ce soit pris comme une carte de visite. Et la prochaine fois, peut-être, obtenir des financements, ou toute autre sollicitation du monde du cinéma.