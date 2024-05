Oui, oui, c'est bien de toi dont on parle. Image: AP Warner Bros.

Le Seigneur des Anneaux revient

Un film avec Andy Serkis, l'interprète de Gollum, sortira en 2026 et Peter Jackson, le réalisateur du Seigneur des Anneaux participera à l'écriture.

C'est le PDG de Warner Bros, David Zaslav, qui l'a annoncé ce jeudi 9 mai: il y aura un film sur l'univers de Gollum. Il s'intitulera The Hunt for Gollum (La chasse au Gollum) et sa sortie est prévue en 2026.

Et qui d'autre de mieux pour interpréter Gollum que celui qui s'est glissé sous ses capteurs pendant 23 ans dans Le Seigneur des Anneaux: Andy Serkis. Sans lui, Gollum (et Sméagol) ne serait pas Gollum. En plus d'être devant la caméra, le Britannique réalisera ce long-métrage aux côtés de Peter Jackson, le réalisateur de la trilogie ainsi que de ses partenaires d'écriture depuis le début de l'aventure Seigneur des Anneaux au cinéma, Fran Walsh et Philippa Boyens.

Andy Serkis à Londres pour la Première du Retour du Roi en 2003. Image: AP

Ce trio travaille également sur une nouvelle série de films qui «exploreront d'autres histoires inédites» de l'univers imaginé par Tolkien, précise David Zaslav.

L'univers du Seigneur des Anneaux s'étend comme une tache d'huile depuis de plusieurs années: il y a d'abord eu l'adaptation du Hobbit en trois films par Peter Jackson, la série Les Anneaux de Pouvoir sur Prime Video sortie il y a deux ans et qui raconte la prise de pouvoir de Sauron et un film d'animation intitulé La Guerre des Rohirrim sortira au cinéma le 13 décembre, mêlant l'univers de Tolkien à l'animation nippone.

