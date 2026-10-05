Digger avait pourtant tout pour bien faire. image: Warner Bros.

«Mort et enterré»: Tom Cruise se crashe au box-office

Incarnant un magnat du pétrole chauve et chauvin sous la direction d’Alejandro G. Iñárritu, Tom Cruise essuie l'un des pires démarrages de sa carrière. Avec seulement 8 millions de dollars récoltés outre-Atlantique ce week-end, la satire noire portée par Warner Bros. se transforme en un gouffre financier assez inattendu.

Plus de «Divertissement»

Qui aurait cru que Tom Cruise finirait par creuser un gouffre financier au box-office malgré une promotion XXL? Les chiffres du box-office nord-américain ne mentent pas: avec à peine 8 millions de dollars engrangés dans 3 300 salles pour son week-end de lancement, Digger touche le fond.

Pour une production dotée d’un budget officiel de 125 millions de dollars, que certaines sources de l'industrie estiment même plus proche des 180 millions, le réveil est brutal pour Warner Bros. A l’international, le long-métrage n'a ajouté qu'un modeste 12 millions de dollars à son compteur.

watson avait apprécié le film 👇

Pour trouver trace d’un démarrage aussi timide dans la filmographie de la star, il faut remonter à 2007 avec le drame Lions for Lambs (Lions et Agneaux) ($6.7 millions), qui bénéficiait toutefois d'un coût de fabrication nettement plus raisonnable.

L'échec est d'autant plus cuisant que les prévisions initiales tablaient sur une ouverture autour des 30 millions de dollars, avant que l'intérêt du public ne s'effondre dans la ligne droite avant la sortie.

Public froid et critiques cassantes

Pourtant, comme l'écrit le Hollywood Reporter, le pari créatif était «audacieux». Quittant provisoirement les cascades spectaculaires et les franchises d'action pour retrouver des ambitions plus proches de Né un 4 juillet ou Magnolia, Tom Cruise s'est métamorphosé en magnat du pétrole enrobé, chauve et odieux, confronté aux conséquences d'une catastrophe naturelle.

Mais la formule n'a pas séduit. Ecopant d'une note public CinemaScore de C+, l'une des plus basses de toute la carrière de l'acteur, le film a également été accueilli fraîchement par la presse avec un score de 51% d'opinions positives sur Rotten Tomatoes. D'ailleurs, The Hollywood Reporter tranche sans ménagement, qualifiant le film de «mort et enterré».

Sur ses réseaux sociaux, Tom Cruise s'est néanmoins efforcé de faire bonne figure samedi matin, affirmant rester «tellement fier de ce que nous avons créé». L'acteur replongera rapidement dans des valeurs plus sûres pour son public, puisque le tournage de Jours de tonnerre 2 doit débuter sous peu.

Une ombre au tableau pour Warner Bros.

Ce camouflet tombe au pire moment pour Warner Bros., puisqu'il s'agit de sa dernière sortie avant la finalisation de la fusion de 111 milliards de dollars avec Paramount Skydance. Le studio essuie ainsi une perte nette, quelques jours seulement après l'annonce du départ des responsables du pôle cinéma Michael De Luca et Pamela Abdy, remplacés par Dana Goldberg et Josh Greenstein.

Pendant que Digger s'embourbe, le reste du box-office américain garde au contraire la pêche, porté par la sortie de Verity. L'adaptation du roman de Colleen Hoover par Michael Showalter (avec Anne Hathaway et Dakota Johnson) prend la tête du classement avec 32,6 millions de dollars récoltés.

Le podium est complété par le reboot de Resident Evil ($12.5 millions) et le drame Heart of the Beast avec Brad Pitt ($11 millions), laissant Digger batailler au coude-à-coude pour la quatrième place du week-end face au thriller Primetime du studio A24, qui a ajouté 8 millions supplémentaires pour atteindre un cumul total de 34 millions de dollars.

(jod)