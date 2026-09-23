Tom Cruise a une exigence particulière pour bien étudier ses rôles. Keystone

Tom Cruise a une méthode implacable pour choisir ses films

L'acteur de 64 ans a révélé sa méthode étonnante lorsqu'il étudie un rôle: ce sont les cinéastes eux-mêmes qui doivent lui lire le scénario à haute voix, afin d'éviter que ses propres idées n'empiètent sur la vision originale du projet.

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A 64 ans, Tom Cruise continue de surprendre par ses méthodes de travail atypiques. Invité le 18 septembre dans le podcast «New Heights» animé par Jason et Travis Kelce (le chéri de Taylor Swift qu'on ne présente plus), la star de Digger a confié qu'il refusait tout simplement de lire lui-même les scénarios qu'on lui propose.

«Ce que je fais avec les réalisateurs et les scénaristes, c'est que je ne lis pas les scripts. Je leur demande de me les lire», a expliqué l'acteur. Il justifie cette démarche particulière par un souhait de préserver l'intention première des créateurs:

«Je veux qu'ils me le lisent parce que je ne veux pas que mes idées envahissent le projet tout de suite. Je veux comprendre quelle est leur démarche, la façon dont ils communiquent. Ils travaillent dessus depuis longtemps et ont des choses bien précises en tête.»

En écoutant ces lectures, la star se met directement dans la peau du public. «Je suis un gars pop-corn, très simple», a-t-il affirmé, expliquant qu'il analyse ses réactions à chaud pour déceler les points forts et les faiblesses du récit: «Est-ce que ça me touche? Est-ce que je suis captivé? Où suis-je impliqué? Où ne le suis-je pas? C'est simplement ma façon de fonctionner.»

Cette méthode a notamment été appliquée lors de sa collaboration avec le réalisateur Alejandro González Iñárritu pour le film Digger, dont la sortie en salles est prévue pour le 2 octobre. Dans un entretien accordé au magazine Empire en août dernier, l'acteur revenait sur cette expérience:

«Nous explorons les rythmes et je ressens cet univers. Je suis littéralement un spectateur. Je veux entendre sa voix, comprendre et voir le monde comme il le voit.»

Une fois imprégné de la vision du cinéaste et des détails techniques - comme la lumière ou les costumes -, Tom Cruise passe à l'action sans forcément tout débriefer au préalable: «Cela fait germer des idées. J'ai certaines envies avec lesquelles j'aime jouer, et je n'en parle pas nécessairement. Je le fais, tout simplement.»

Une intensité assumée sur les plateaux

Ces exigences en amont s'inscrivent dans une réputation de perfectionnisme qui suit l'acteur depuis de nombreuses années. Dans une interview accordée au magazine GQ et publiée le 15 septembre, le gagnant d'un Golden Globe a d'ailleurs confirmé les rumeurs récurrentes décrivant son comportement «intense» lors des tournages.

«Même quand j'étais gosse, on me disait: “Oh, allez, Tom. Tu es tellement intense.” Je répondais: “Je ne sais pas quoi dire. Je suis intense”», a raconté le comédien. Loin de s'en cacher, il estime que cette rigueur fait partie intégrante de sa signature professionnelle: «Je travaille dur, et les gens qui travaillent avec moi le savent. J'attends beaucoup et je suis très direct à ce sujet. C'est du genre: “Les rumeurs sont vraies. Est-ce que c'est ce que vous voulez?”»

Une rencontre remarquée avec Taylor Swift

Lors de son passage sur le plateau du Tonight Show Starring Jimmy Fallon, la star de Top Gun est également revenue sur son échange très commenté avec Taylor Swift. Les deux célébrités avaient été aperçues ensemble le 14 septembre dans une loge VIP du stade Arrowhead, lors de la rencontre de football américain opposant les Kansas City Chiefs aux Denver Broncos.

Tom Cruise a raconté avec humour que la chanteuse lui avait donné une véritable leçon de tactique sportive. «Elle m'a tout appris sur le football», a-t-il confié sur le plateau de Jimmy Fallon, en qualifiant l'artiste de «génie». «Je n'avais pas été à un match de football depuis la période pré-COVID à cause de mon travail, donc pouvoir passer un moment là-bas et profiter de cet instant était vraiment très sympa... elle s'y connaît vraiment.»

L'acteur a également révélé que Taylor Swift lui avait avoué ne rien y connaître au football américain lorsqu'elle a rencontré son compagnon, Travis Kelce. Elle avait alors souligné la patience du tight end des Chiefs. Ce à quoi l'acteur avait répondu en souriant: «Je lui ai dit: “ Je pense que n'importe qui serait très patient avec toi”.» Quel flow, notre Tom!