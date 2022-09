Vidéo: watson

Copin comme cochon

«J'en pouvais plus du bureau, on dirait un local d'injection...»

Marie-Adèle n'aime pas grand-chose. Enfin si: râler. Mais il lui faut désormais de l'espace. Le bureau? Moche et trop petit. Et c'est un bon prétexte pour aller bosser en terrasse aux frais de la boîte.

La râleuse est de retour! Elle a bien profité des vacances pour recharger ses batteries et sa réserve de méchanceté gratuite. Pour sa rentrée, trois semaines après tout le monde, elle tacle ses collègues, le travail et les locaux, peu adaptés pour accueillir sa personne (et son ego, qu'on se le dise).

C'est d'ailleurs pour cette raison que désormais, Marie-Adèle enregistre sa chronique dehors, aujourd'hui sur la terrasse du Café Louve à Lausanne. Enfin... C'est encore Margaux qui se tape le sale boulot: trimballer le matériel, tourner et monter la vidéo... Et toujours sans pouvoir en placer une. Il y a des choses qui ne changent pas.

Vidéo: watson

Avant l'été, on vous a sondés:

Bande de masochistes.

Regardez comme elle bossait dans des conditions inhumaines, avant:

Pour les nostalgiques des vidéos tournées dans la cuisine de watson:

(On sait, tout le monde s'en fout.)