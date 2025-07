14 robes de mariées dont vous pourriez être témoin cet été

La saison des mariages est ouverte! Et avec elle, celle des robes en meringue et autres looks improbables.

Le mariage de Jeff Bezos et Lauren Sanchez le week-end dernier a marqué le début de la saison des mariages. La robe de l'ancienne journaliste a fait parler sur les réseaux sociaux, comme beaucoup d'autres détails de ce week-end à Venise estimé entre 10 et 50 millions de dollars.

Les mois d'été sont souvent choisis par de futurs époux pour célébrer leur union. Il se pourrait que vous soyez invités à l'une d'entre elles ces prochaines semaines. Et il se pourrait que vous soyez témoin d'une des robes ci-dessous.

Commençons par cette robe sponsorisée par une marque de bière:

Image: bored panda

Oooh! Mais deux, trois retouches et ça sera parfait!

La future mariée a écrit: «Je ne pouvais pas m'arrêter de rire à quel point c'était horrible.» boredpanda

Vous reprendrez bien un peu de meringue à la crème double de Gruyère?

Image: bored panda

Franchement, avec un petit budget drap, on fait des miracles.

Image: bored panda

Les jurés de 4 mariages et 1 lune de miel feraient une syncope.

Image: bored panda

Bien entendu, en vrai, ça tombe exactement de la même façon.

Image: bored panda

C'est ça de commander sur Temu.

La personne qui a posté cette photo a écrit: «Je suis sans voix.»

Ceci n'est pas une décoration en pâte à sucre.

Image: bored panda

On voulait un mariage sur le thème: «l'élégance de l'amour».

Image: bored panda

Il y a un petit de problème de tulle, non?

Image: bored panda

Nous n'avons pas les mots.

La personne qui a posté cette photo a écrit: «Je cherche encore.» Image: bored panda

Comme ses parents doivent être fiers!

Image: bored panda

La chantilly a débordé

boredpanda

On sait qu'en vrai, ça ne ressemble pas à ça.

Trop Instagram pour être vrai.

