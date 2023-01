51 tatouages qui vous laisseront sans voix😳

En matière de tatouage, mieux vaut bien réfléchir avant de marquer à vie sa peau. Certaines personnes osent franchir le pas. Dans cet article, pas de tatouages de hipster, genre flèches et autres formes géométriques. ici, on est transgressif et disruptif.

Voici 51 tatouages que vous n'avez pas l'habitude de voir.

«Lance la balle dans son...» QUOI?

Donc «slut» signifie «salope» et «puppet» «marionnette»...🤷‍♀️🤷‍♂️

Le six pack parfait pour la piscine.

No comment 😬

Les proportions sont très intéressantes.

Plutôt fidèle à la réalité. photo: imgur

Vraiment unique.

Et ici une vraie licorne:

«Les vrais hommes adorent les licornes». photo: imgur

Une banane pour les proportions.

Tout ce que j'espère, c'est que ça soit pas un vrai.

Je pense pas qu'il va se faire beaucoup d'amis.

Vous remarquerez la finesse des détails...

C'est donc ça, le maquillage permanent dont tout le monde parle?

Je comprends pas...

Bien rattrapé!

En parlant de Pokémon, qui se souvient de Glumanda?! ðŸ˜

Les tatouages faciaux sont déjà délicats en soi, mais celui-ci... Échec et mat!

Un bon conseil pour oser regarder celui-là .

Oh, un dessin pour représenter l'amour!

Je vous laisse traduire vous-même...

«God bless America»...

C'est donc ainsi qu'on fait les narvals?

Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un narval:

photo: shutterstock

...

Un amoureux du poulet.

J'imagine qu'il fallait écrire «angel» et pas «angle»... A moins que sa mère soit vraiment son angle🤷‍♀️

Il a habilement intégré son oreille dans le tatouage.

Une fleur? Un crabe? Un diamant?

Pas sûr du message qu'il veuille transmettre. Apparemment, c'est Mr. Cool Ice.

ðŸ˜

Parfois, l'idée est pas mauvaise, mais ça finit pas toujours comme prévu...

Il doit vraiment beaucoup aimer sa famille...

Je voudrais connaître l'histoire derrière ce tatouage.

Pour sa défense, le tatouage n'a pas l'air terminé.

C'est un centaure, un phénix ou une sirène ?!

On vous laisse aussi traduire...

Le portrait parfait des Simpson. Attends?!

Qu'est-ce qu'on peut dire de plus...

Quand on se fait tatouer, mieux vaut ne pas essayer d'économiser de l'argent.

Oh trop chou, un papill...

Les zombies et le football américain n'ont rien à voir? Penses-tu !

Encore une licorne 😐

Dans le même genre d'idée.

Elle a l'air contente...

... par contre Drake:

photo: imgur

C'est son portrait tout craché.

Si on a un tatouage de merde, on peut toujours le recouvrir.

Il aurait vraiment juste pu faire un bébé yoda...

Au moins, son propriétaire ne le voit pas 😂

Je sais bien que les tatouages minimalistes sont à la mode. Mais minimaliste à ce point?!

C'est pas le Bugs Bunny que j'ai connu...

Je vous laisse aussi traduire...

Doux Jésus

Vous les aimer rasées ou au naturel? 🙊

Tout commentaire est bienvenu si nous avons mal interprété un tatouage 😉

Et vous, avez-vous des péchés de jeunesse gravés sur la peau? Montrez-les nous en les publiant dans les commentaires!

(smi)