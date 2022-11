Chaque semaine, les mèmeurs de watson vous concoctent un récap' de l'actu. Image: shutterstock

C'est vendredi! C'est l'heure de l'actu en mèmes

Chaque semaine, les mèmeurs de watson vous concoctent un récap' de l'actu. Aujourd'hui, on vous parle beaucoup de foot. Normal, c'est la Coupe du monde!

L'actu en Suisse

Arrêtez de fumer des Puff

Vous connaissez les Puff, ces cigarettes électroniques jetables multicolores dont raffolent les jeunes? Surprise, surprise. Ce n'est pas bon pour la santé. D'après l'émission «A Bon entendeur» de la RTS, c'est même pire que ce que l'on pensait. Pour créer les goûts sucrés qu'ont ces cigarettes, de menthe glacée à barbe à papa, les fabricants rajoutent des composés chimiques qui détruisent les poumons. En plus, il y a souvent plus de nicotine que ce qui est indiqué sur l'emballage. C'est pas avec ça que vous soignerez votre addiction à la clope...

Image: knowyourmeme/watson

Image: knowyourmeme/watson

Image: Knowyourmeme/watson

Image: Knowyourmeme/watson

Le match de la Nati contre le Cameroun

Ce jeudi, la Suisse faisait son entrée en lice à la Coupe du monde au Qatar face au Cameroun. Si nos attentes sont élevées, après des victoires de la Suisse cet été contre l'Espagne et le Portugal, pas sûr que les hommes de Murat Yakin nous aient rassurés après ce premier match. Ok, on a gagné. Mais sur la plus petite des marges, 1-0, face à une équipe largement prenable. Eh les gars, un peu d'abnégation face au but! Même les joueurs du FC Polliez-Pittet ont plus de peps devant le gardien adverse. Bon, on exagère un peu, mais n'empêche que la prochaine fois c'est contre le Brésil, faut se ressaisir!

Image: knowyourmeme/watson

Image: knowyourmeme/watson

Image: knowyourmeme/watson

knowyourmeme/watson

L'actu à l'étranger

Une Coupe du monde à Pyongyang?

Si vous ne vivez pas dans une grotte, vous savez que la Coupe du monde au Qatar a commencé cette semaine. Et qu'il y a eu une tonne de scandale suite à l'attribution de la compétition à un pays à la moralité douteuse, sans aucune tradition footballistique. Gianni Infantino, le patron valaisan de la FIFA, a défendu le choix de l'Emirat en racontant tout et n'importe quoi, ce qui n'a pas amélioré sa crédibilité. Il a même annoncé mercredi qu'il serait prêt à donner la Coupe du monde à la Corée du Nord si ça pouvait aider à unifier le monde. No comment.

Image: instagram/watson

Image: knowyourmeme/watson

Image: knowyourmeme/watson

Des stocks de coke à Anvers

Anvers, c'est un gros port belge, plaque tournante du commerce mondial. Et plaque tournante également du trafic de drogue en provenance d'Amérique du Sud. Vous voulez une preuve? Tenez-vous bien. Les responsables du port ont annoncé la saisie de tellement de cocaïne qu'ils doutaient que leurs incinérateurs puissent brûler toute la marchandise à court terme. Ça veut dire qu'il y a un immense tas de coke qui attend, posé dans un hangar random. Arrêtez les petits malins, on vous voit déjà checker le prix des avions pour Anvers...

uImage: knowyourmeme/watson

Image: knowyourmeme/watson

Image: Knowyourmeme/watson

knowyourmeme/watson

La news WTF

Al Qaïda boycotte le Mondial

Et on finit sur du foot. Puisqu'on parle de ça à longueur de journée, pourquoi se gêner? Vous vous demandez ce qui est plus improbable qu'Infantino qui veut organiser une compétition en Corée du Nord? L'appel d'Al Qaïda, l'organisation terroriste qui avait organisé le 11 septembre, à boycotter le Mondial au Qatar. Selon eux, l'émirat mènerait une campagne pornographique au Moyen-Orient par ce biais. MDR

Image: knowyourmeme/watson

Image: knowyourmeme/watson

Image: knowyourmeme/watson

Image: knowyourmeme/watson

