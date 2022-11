Chaque semaine, les mèmeurs de watson vous concoctent un récap' de l'actu. Image: Shutterstock, Knowyourmeme, Watson

C'est vendredi! C'est l'heure de l'actu en mèmes

La stat de la semaine

Nous sommes 8 milliards sur Terre

Selon les estimations de l'ONU, la population mondiale a dépassé les 8 milliards d'habitants. C'est colossal. En 1950, il n'y avait que 2,5 milliards d'habitants. Les 7 milliards avaient été franchis il y a... onze ans seulement. Il y a donc eu en moyenne 250'000 nouveaux bébés par jour depuis 2011. Alors plus d'excuses pour les célibataires endurcis, vous trouverez bien quelqu'un qui vous convient dans le lot. Et profitez, car la population risque de décliner d'ici à la fin du siècle. Pour en savoir plus, cliquez sur l'article détaillé ci-dessous.

L'actu en Suisse

Du recyclage d'habits pas très écolo

Voilà, vous avez craqué chez H&M et vous avez acheté un habit de la fast fashion que vous porterez deux fois dans votre vie. Mais vous avez bonne conscience! Le jour où vous en avez marre d'avoir une armoire encombrée, vous jetterez ce même habit dans une benne de recyclage en vous disant qu'il sera utile pour quelqu'un. Sauf que, comme prouvé par l'émission Mise au Point sur RTS1 qui a traqué des vêtements usagés, les vêtements «donnés» dans ces bennes peuvent faire jusqu'à 17'000 km de trajet pour finir par être vendus dans des marchés. Oups...

L'actu à l'étranger

Panique à l'OTAN à cause d'un missile

On n'est pas passé loin de la catastrophe. Mardi soir, on apprenait qu'un missile de fabrication russe avait atterri sur le sol de la Pologne dans un village frontalier avec l'Ukraine, tuant deux personnes. Sauf que Varsovie, contrairement à Kiev, est dans l'OTAN, donc techniquement, les Etats-Unis, la France, et tout l'Occident en général, s'engage à défendre un membre agressé. S'en est suivi une pagaille monstre, jusqu'à ce qu'on remarque que le missile en question provenait de la défense ukrainienne, qui avait essayé d'intercepter un missile russe. Pas de Troisième Guerre mondiale pour le moment.

Après Trump 2020, Trump 2024

Donald Trump, qui ne reconnaît toujours pas sa défaite aux élections américaines de 2020, a annoncé sa candidature à la présidentielle de 2024. C'est donc reparti pour des mois de cirque et d'insultes de la part du fantasque milliardaire. Et on pourrait même se retrouver avec un match retour Biden-Trump, puisque l'actuel président laisse planer le flou sur ses intentions malgré son âge. Du côté républicain, on n'est pas très enthousiasmé par cette annonce, une semaine après un revers retentissant aux élections de mi-mandat. Echec qui est largement dû aux stratégies erronées de Trump...

La news WTF

Des fans de foot un peu spéciaux

Ça a fait le tour des réseaux sociaux. A quelques jours du début de la Coupe du monde, le Qatar, pays organisateur, a fait circuler des vidéos de fans en liesse dans les rues de Doha. Sauf que les plus avertis ont rapidement remarqué un petit souci: les fans en question supportent des équipes telles que l'Angleterre, le Brésil ou l'Argentine. Ils seraient originaires d'Inde (ou des pays voisins) et auraient été payés pour se faire passer pour des supporters.

Il n'y a pas quelque chose qui cloche? Vidéo: twitter

Cette course poursuite à Los Angeles est digne d'un film hollywoodien Vidéo: watson

On se quitte avec des photos du lancement de la nouvelle méga-fusée de la Nasa