Laissez-moi vous initier au monde obscur et terrifiant des recettes vintage

Elles sont terriblement laides et peu appétissantes: les recettes des livres de cuisine des années 50 à 70 vont vous donner des haut-le-cœur.

Il fut un temps où on trouvait ça chic de présenter le lièvre à la royale, ENTIER sur la table. On aimait bien intégrer de la gelée dans n'importe quel plat ou faire des associations de saveurs improbables comme les bananes et le jambon.

Ce temps, c'est celui des années 50 à 70. Durant deux décennies, on osait être disruptif. Aujourd'hui, certaines photos de ces plats nous semblent carrément gores. Heureusement, ce type de cuisine a pratiquement disparu.

Lièvre à la royale (une recette de Paul Bocuse):

Comme il est mignon!

Image: imgur

Bananes au jambon et sauce hollandaise:

Etonnante association de saveurs. 70sdinnerparty

Encore une bien belle recette à base de bananes:

Molded beef ring:

Et si, pour l'apéro, on transformait les œufs durs et les tomates en champignons?

Contre toute attente, ce n'est pas un enfant de cinq ans qui a préparé ce plat. 70sdinnerparty

Ceci n'est pas un ananas (c'est même tout le contraire):

Il s'agit en fait d'un mélange de pâté de foie, de mayo et de Worcestershire sauce. Ça donne envie, non? Image: turkeysandwich.wordpress

Spaghetti o jello mold:

Encore un plat plein de gelée... Image: imgur

Atora steak puddings:

On dirait l'assiette d'Hannibal Lecter. Image: imgur

Ils avaient l'esprit mal tourné à l'époque...

Ceci n'est pas un rouleau de vomi mais un sandwich roulé aux crevettes. Miam! 70sdinnerparty

Le Lobster relish:

Il est vivant? Image: imgur

Et voici la Perfection salad, une recette américaine:

On ne sait pas ce que cette salade a de «parfait». Une chose est sûre: il y a de la gelée. Image: imgur

Encore une salade de gelée:

La 24 Hour vegetable salad est une abomination. Image: 70sdinnerparty

Le Frosted ribbon loaf:

Un genre de pain surprise fait de jambon et d’œufs durs, le tout enrobé de cream cheese. Image: 70sdinnerparty

D'autres Frosted ribbon loaf, plus appétissants les uns que les autres:

1 / 11 Frosted Ribbon Loaf source: imgur

Il est VNR le lapin de Pâques:

Image: imgur

Surprise! Il y a une mousse de poisson dans la laitue!

Mais que c'est délicat et fin! Image: imgur

Very chic les deux homards qui se roulent une pelle:

Image: imgur

Mousse de poisson en forme de poisson:

Je crois que c'est fait à base de poisson.

Le même principe version terrine de poisson:

Vous noterez la recherche de réalisme avec les olives à la place des yeux. Image: imgur

Pain de viande en forme d'igloo:

Il semblerait que ce saumon ait la bouche pleine:

Voici un plat fait avec de la gélatine que les Américains appellent «salade».

La Monterey souffle salad: une abomination faite à partie de thon en boîte et de mayo. 70sdinnerparty

Qu'est-ce qui ne tournait pas rond chez les Américains dans les années 50?

