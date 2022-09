Vous allez vous régaler des mésaventures culinaires de la rédaction de watson

Sarah Serafini:

«Il y a quelques années, lors d'un open air, j'ai tenu un stand de brunch avec quelques amies. La veille, nous avions tout préparé: pressé du jus d'orange, cuit des petits pains et préparé un énorme bol de birchermüesli. Sans déconner, j'ai râpé une cinquantaine de pommes, dénoyauté des abricots et, pour finir, incorporé plusieurs petits paniers de myrtilles et de framboises fraîches. Enfin, une bonne dose de sucre et le tour est joué. Lorsque nous avons goûté le muesli, nous avons failli y laisser notre peau. Il était complètement salé ! Au lieu de sucre, nous avons saupoudré un demi-kilo de sel sur tous les fruits frais. C'était à pleurer ! Nous avons essayé de réparer le mal, mais le müesli était irrécupérable et malheureusement vraiment immangeable. Finalement, il a fini au compost.»