27 images d'animaux trop marrants pour bien commencer votre lundi

Ce bébé orang-outan a été sauvé de la captivité en Indonésie. Il a dix mois et s'appelle Harapi. On lui apprend tout ce dont il a besoin pour espérer un jour survivre dans la nature.

Si vous avez besoin de jolies images qui mettent de bonne humeur aujourd'hui, vous êtes au bon endroit. Car avec ces clichés d'animaux amusants, vous allez passer du sourire aux larmes de joie (on exagère un poil, mais on parie que vous n'allez pas être insensibles à toute cette mignonnerie).

Cute News, everybody!

Carambar a changé sa recette et c'est devenu «un peu chiant»

Qu’est-ce qu’un nem avec des écouteurs? Un nem P3. Oui, on va parler de Carambar, qui a tout changé, sauf ses blagues nulles.

C'est une petite révolution qui fâche! Du moins les consommateurs qui ont encore des dents. La marque de caramel en barre (Carambar) a changé sa recette. Dorénavant, fini le bonbon qu'on suçote pendant cinq minutes et que par impatience on croque au risque de se le coller de manière irrémédiable sur une molaire. C'est fini tout ça. Carambar est devenu mou. Tout mou. Trop mou. Et les fans ne goûtent pas ce changement: