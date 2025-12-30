Le Réveillon, c'est le Squid Game du pauvre. Image: watson

Bonne Année de mes 2!

Notre Top 10 des trucs les plus relous du Réveillon

Par pitié, laissez-moi hiberner dans une grotte, loin de l'humanité, avec une bouteille de Vodka pomme du 30 au 2 janvier.

Ahh, le Réveillon de la Saint-Sylvestre. La date que tout le monde attend quand on est lovés dans son chalet à Verbier (parce que oui, le Nouvel An à la montagne, c'est quand même le pied), mais qu'on anticipe comme une bête monstrueuse à abattre quand on est coincés dans les bornes de l'enfer de la plaine (comme Lausanne ou Genève).

En général, le 31 décembre, c'est kif-kif, ça passe ou ça casse, ça fait rêver, ou ça détruit nos «high expectations» pour l'année à venir. Tout ça parce qu'on a décidé de le passer dans un casino surbondé en payant un menu à 300 boules où on te sert de la mousse de foie plastifiée (alors que c'était écrit «foie gras» sur le menu du site) et du Baby-mousseux de chez Lidl, en prime chaud et débullifié.

Vu mon niveau personnel d'aigreur avant la date fatidique, autant que j'évente toute cette frustration sur-le-champ, pour pouvoir juste en rire nerveusement le jour J plutôt que de céder à la tentation de vouloir étrangler toute l'assemblée avec un rideau au moment du décompte final. Sinon ben... bonne année à tous, hein!

Le drame du «Tu fais quoi pour le 31 ?»

Hé oui, vous croyiez que l'interrogation CIA de votre vieil oncle à Noël pour savoir pourquoi vous êtes encore célibataire, journaliste et vegan à votre grand âge, c'était le pire que vous aviez à affronter en fin d'année? Pas du tout. La question «Tu fais quoi pour le 31?» vous rappelle que vous n'avez soit pas d'amis, soit pas d'argent, ou soit pas d'ami qui a de l'argent.

Rassurez-vous, vous ne serez pas l’unique brebis égarée à errer devant la Cathédrale illuminée, entouré de votre smala, à hurler des «Bonne Annéééééée!» stridents en agitant un gobelet de blanc vinaigré avec des doigts transformés en surgelés Picard.

Pour beaucoup d'entre nous, le plan de bataille est déjà tracé: une retraite stratégique fissa vers la chaleur du canapé pour un tête-à-tête avec Netflix, loin du chaos du MAD. Certes, notre cote de popularité sociale va s'effondrer plus vite que le réseau mobile à minuit, mais au moins, on aura le luxe suprême de connaître encore notre nom et notre adresse à 5 heures du matin.

Et surtout, on évitera de baptiser la nouvelle année avec une élégante traînée de vomi sur notre col de polo Loro Piana. C'est ça, la vraie victoire

Les menus à 300 boules spécial Nouvel An

Quand on a un certain âge, on a de l'expérience. On a voyagé aux quatre coins du monde pour tenter de vivre «le Nouvel An parfait». Du haut de nos nombreuses années de fiesta, et grâce à la sagesse que cela instille en notre sein, on peut le dire solennellement à la jeune génération:

«Où que vous soyez dans le monde, les restaus vont vous arnaquer ce jour-là»

Devant une sublime plage de Koh Samui ou le gosier englouti dans un mojito au Mexique, la «taxe Nouvel An», moins indolore que des impôts mais plus insidieuse, va vous frapper dur, vite, et fort. On va vous compter 50 balles de plus, tout ça parce qu'on vous a ajouté une pincée de paillettes de roses décédées sur votre paleron de boeuf wagyu.

Ceux qui disent «à l'Année prochaine!» à 23 heures 59

Eux, je sais pas, en fait.



Le drame du Nouvel An au casino

Sans faire de généralité, mais pour parler de façon globale: manger au casino le soir de l'An, c'est risky:

Niveau d'intimité: zéro

Niveau d'embarras si vous croisez votre collègue: +10

Plats refroidis: +10

Bordeaux servi chaud: +5

Nombre de robes à paillettes Zara au mètre carré: loaded!



Musique tellement forte qu'il vous sera impossible d'entendre les mots «bon appétit»: +1000

Animateur Club Med en solde embauché pour parler toute la soirée d'une Fiat à gagner: +2000

Taux de pertes liquides vives après avoir passé une heure devant la table du Blackjack: insondable

Vous repartirez de là plus affamé, plus sourd et plus pauvre qu'à l'arrivée. Mais si vous êtes en groupe et que «seule la bonne compagnie vous importe», alors vous pourriez bel et bien en ressortir vivant.

Le bal des SMS qui ne partent pas

Oui, on va recevoir mille SMS dès 20 heures de personnes qu'on n'a pas revues depuis 2 ans, pour de bonnes raisons.

Oui, on va recevoir des SMS «Bonne Annéeeeee» + emojis moches avec deux heures de retard, parce que le réseau est plus saturé que l'A1 un jour de départ en vacances.

Oui, on va recevoir un million de fois le même GIF préparé avec soin par WhatsApp, et beaucoup trop d'audios qui nous souhaitent «paix, richesse et bonheur en 2026». Alors que justement, notre plus grand richesse jusqu'ici était de ne pas avoir à vous répondre un amer: «Merci, à toi aussi».

La robe ou le pantalon qui gratte

Ces paillettes sur nos robes et pulls, qui sont en fait des machins ovales en Néoprène de foire qui nous rentrent dans les côtes et font un bruit d'ASMR raté à chaque fois qu'on manie notre fourchette, c'est pour nous achever chaque 31.

Mention spéciale à tous ceux qui ont ressorti leur pantalon de la Saint-Sylvestre de l'année passée, et qui ont dû le craquer pour rentrer à nouveau dedans: comme dit une célèbre humoriste...

«Vous n'êtes pas seuls» Marine Leonardi

Les escarpins «inconfort pro max»

A l'attention des dames, si vous mettez ces magnifiques stilettos Manolo Blahnik plus acérés qu'une fourchette à fondue chinoise, assurez-vous que, pendant cette soirée:

Vous ne devez pas marcher dans de la neige

Ou sur un sol ingrat, comme du PVC, du gravier ou du tapis

Vous ne devez pas marcher tout court



Vous avez un endroit de repli stratégique lorsque la première cloque va éclater

Vous pourrez sacrifier le dos d'une victime sur l'autel de votre dignité, qui acceptera de vous porter chez vous après la soirée

Vous preniez des baskets moches mais confortables pour Switcher au bon moment pour l'inénarrable combo «robe de bal + Stan Smith»

Sinon, prévoyez une greffe de doigts de pieds pour le 2 janvier.

La bise à des inconnus



Se retrouver à embrasser le collègue du meilleur ami du cousin de votre voisin de palier en lui souhaitant une santé de fer alors qu'on ne connaît même pas son prénom. Et qu'à la base, on ne voulait pas le connaître, ni lui, ni la texture de sa joue.

Le chauffeur de taxi introuvable

Devoir attendre un taxi sur du bitume à -10 degrés à 4 heures du matin, en se battant pour que personne ne nous le vole, alors qu'on voit double, que nos pieds nous font mal et qu'on a la nausée. Tout ça pour découvrir qu'une course de 10 minutes coûte désormais le prix d'un billet aller-retour pour Zurich en business.

Le pote relou qui se prend pour un DJ

Non Bertie, tu n'es n'est pas Bob Sinclar. Tu n'as ni ses pecs ni sa clé USB, et personne n'a envie de s'enjailler sur un bruit de photocopieuse enrayée sur fond de techno indé.

Mais bon...

Si tout cela ne vous a pas convaincu de prendre un billet aller sans retour pour une destination où le mot wifi n'est qu'un légende urbaine, c'est qu'au fond, vous aimez ça, les petits ratés et les grosses dégobillées qui finissent en anecdotes de coin du feu. Vu qu'on sait que vous ne pourriez pas survivre 24 heures sans entendre le son de votre notif' Instagram, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter bon courage pour ce Réveillon, prenez soin de vous et surtout...

Bonne Année! emoji moche

Des voitures «sapin de Noël» Vidéo: watson