Cute news

25 gifs et photos d'animaux qui vous donneront le sourire

Corina Mühle Suivez-moi

Plus de «Divertissement»

Cute News, tout le monde!

Après la parenthèse sur les ratons laveurs la semaine dernière, retour à la normale. Et comme les températures se sont (déjà) refroidies, j'espère que ces photos d'animaux amusantes et chaleureuses vous apporteront un peu de joie et de douceur.

Commençons la semaine avec le sourire

High Five!

Nous tous, enfants:

Ce petit animal pourrait tout à fait sortir d'un film de Disney

Elle est plus photogénique que moi

Tiens, des ratons laveurs (encore)!

Si vous les avez ratés:

Une photo bizarre d'un poisson-clown avec ses bébés

Ah ces voisins... Toujours curieux

Essayez de trouver la chouette 🦉

Tadaaam!

Parfois, vos proches ont besoin d'un petit coup de pouce

J'ai pas les mots tellement c'est mignon

Ce chat ne se sent vraisemblablement pas en sécurité chez lui

De temps en temps, on a le droit de s'accorder une journée wellness

C'est nettement moins mignon du coup

Dure, dure, la vie de tortue

Excusez notre amour pour les ratons laveurs

Cette petite bouche...😅😍

image: reddit

«Vous avez un truc à grignoter?»

Les loutres naines 😍

La légende raconte que le chien n'a jamais retrouvé sa gamelle

Terminus!

Confiant le petit...

Plus c'est petit, plus c'est mignon 😍

«Salut, qu'est-ce que tu fais?»

C'est avec le sourire que nous avons commencé et c'est avec le sourire que nous terminerons 🐶

Cute News, c'est terminé pour aujourd'hui. See you Nesquik!

Des vaches shampouinées, peignées et brushinguées

1 / 18 Des vaches shampouinées, peignées et brushinguées source: sad and useless

C'est le retour du printemps pour les vaches