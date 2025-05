«Les géants de la tech comme Apple, Google, Airbnb et Uber communiquent avec des codes visuels simples, qui fonctionnent presque comme des enseignes. Ils misent sur une image de marque intuitive, avec des indications visuelles élémentaires. Ils s'adressent à la jeunesse et inspirent la convivialité, le progrès, l'innovation, l'actualité, et surtout la technologie.»