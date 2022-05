Attention! Ces animaux veulent vous voler votre nourriture

Et maintenant, des cuculs de hamsters!

Amusez-vous bien avec les animaux voleurs et essayez de ne pas avoir faim!

Les photos et Gifs d'animaux mignons d'aujourd'hui sont du côté criminel. C'est une spéciale: «animaux qui volent de la nourriture». Que ce soit à d'autres animaux ou à nous, les humains.

Six choses étonnantes sur l’avoine pour étonner tes copains

Vous aimez New York? Voici 3 fun facts qui vous auront échappés

Zeus existe et il se pavane en Lamborghini

Un acteur de «Sex Education» devient le nouveau Doctor Who

Plus de «Divertissement»

Les plus lus

L'avortement aux USA et la gauche française sont dans le récap de l'actu en mèmes!

Chaque semaine, les mèmeurs de watson vous concoctent un récap' de l'actu. Cette semaine on vous parle de trains, de sommeil, d'Américains et de politiciens. Leur point commun? Tous déraillent!

Le 2 février dernier à 14h50, une avalanche faisait dérailler le train crémaillère Bex-Villars-Bretaye. Heureusement, il n'y avait que le chauffeur à bord de l'engin, et il s'en est sorti indemne. Mais la ligne a été fermée pendant plusieurs heures, et les skieurs du domaine Villars-Gryon voulant emprunter ce train ont été bien embêtés. Une enquête a été ouverte, et voici les conclusions: le fautif n'est pas un skieur en hors-piste imprudent... mais un renard!