Vidéo: watson

La Toile se paie Macron

Le «For sure» répété par Emmanuel Macron à Davos a enflammé la Toile avec de nombreux remix musicaux. Son look, avec ses lunettes de soleil pour cacher un problème à l'œil, lui a également valu de nombreux mèmes.

Le président français Emmanuel Macron s’est particulièrement distingué lors de son discours au Forum économique mondial de Davos, le 20 janvier dernier. Le président français s’y est présenté avec des lunettes de soleil, un accessoire qu’il arbore désormais à chacune de ses apparitions publiques, afin de dissimuler une hémorragie sous-conjonctivale bénigne, mais peu esthétique.

Veuillez m’excuser pour ces lunettes qui sont liées à un problème bénin, mais voilà, je suis obligé de les porter pendant quelque temps, vous allez me subir ainsi» Emmanuel Macron, le 16 janvier 2026

Un nouveau look qui lui a déjà valu de nombreux détournements, le mettant en scène façon Terminator ou en pilote de chasse de Top Gun.

Mais c’est surtout l’expression «for sure», répétée par Emmanuel Macron dans son discours à Davos, qui a déclenché un festival de parodies et de remix musicaux sur les réseaux sociaux. L’engouement a été tel que même des institutions officielles, comme le Quai d’Orsay, se sont amusées à reprendre l’expression du chef de l’État en clin d’œil.

L’expression «for sure» (que l'on peut traduire par «assurément») a été employée par le Emmanuel Macron pour appuyer son message en faveur d’une réforme de l’Europe, visant à atteindre l’autonomie stratégique qu’il appelle de ses vœux.

Ce qui a rendu cette formule virale sur les réseaux sociaux, ce n’est toutefois pas tant le message que la prononciation très franchouillarde du président et son intonation appuyée, plaçant l’emphase du discours presque exclusivement sur cette expression. Une performance quasi théâtrale, qui rendait les pastiches et parodies inévitables.

L'expression a été reprise par des internautes sur les réseaux, chacun y allant de son remix. L'artiste Bilal Hassani l'a décliné dans une version disco, alors que le duo Trinix, a livré une version électro.

Certains DJ ont transformé la formule en refrain, allant jusqu'à «dropper» le son en club. Reste à savoir si le trend va durer assez longtemps pour qu'on ait envie de danser là-dessus, rien n'est moins sûr.