C'est enfin l'heure des Cute News ^•⩊•^≼ !

Lors de la 33e «Tompkins Square Halloween Dog Parade», les participants au concours annuel ont fait preuve de créativité pour pré-fêter Halloween, dans l'East Village de Manhattan le 21 octobre. Voici le gagnant.

«Tompkins Square Halloween Dog Parade» à New York

Les 29 animaux les plus drôles de la semaine

Vous êtes prêt? Accrochez vos ceintures et.... Legggooooooo!

Aujourd'hui, l'humble auteure de cet article vous propose... un Cute News un peu plus exotique que d'habitude. Je suis en effet partie en Argentine. Je ne pouvais que vous rapporter du terrain les plus belles photos d'animaux mignons, impressionnants ou fascinants que j'ai croisés.

Cute News, everybody!

Ils ont vu le film le plus attendu de l'année et voici leur avis

Ne manquez pas les actu' gaming du week-end

Des sorties, des trailers, des annonces, des jeux purement incroyables: petit tour de ce qu'il ne faut pas louper cette semaine.

Comme on le présageait, ARK: Survival Ascended est dès à présent disponible en accès anticipé sur Steam. Et ceci au prix de 44,90 francs. La version console PlayStation 5 et Xbox Series X|S arrive au début du mois de novembre. Cerise sur le gâteau, d’ici la fin de l’année, tout le monde pourra jouer «ensemble».