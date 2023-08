Déjà fatigué de la rentrée? Ces animaux adorables vont vous réconforter

Ils ont vu le film le plus attendu de l'année et voici leur avis

Trois fois où James Bond nous a menti

Les lieux présentés dans les scénarios de James Bond ne correspondent pas toujours aux véritables lieux de tournage, souvent choisis sur des critères esthétiques. Petite enquête sous l'angle géologique.

Soudain, un coup de feu suivi d'un voile rouge lance une nouvelle aventure du plus célèbre des agents secrets: Bond, James Bond. Intrigues, paysages spectaculaires, méchants et gadgets ont fait la recette de la plus ancienne franchise du cinéma. James Bond parcourt le monde au gré de ses missions au service de Sa Majesté et les réalisateurs ont compris, dès 1962, l'intérêt du public pour les voyages de l'espion.