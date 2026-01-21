22 robes de «l'Empereur» Valentino qui ont marqué l'histoire de la mode

La disparition du grand couturier italien laisse un grand vide. Heureusement, de nombreux souvenirs de son faste et de son élégance demeurent.

Valentino ( 1932-2026 ) appartenait à une autre époque; on le surnommait l'«Empereur» de la mode italienne. Il créait une mode magnifique, toujours empreinte d'une légère touche baroque, parfaitement adaptée au faste des tapis rouges des Oscars.

L'une des femmes qu'il adorait le plus sublimer était Claudia Schiffer, le top-modèle allemand des années 1990. Lorsqu'ils se sont rencontrés, Valentino approchait la soixantaine, Claudia Schiffer avait à peine vingt ans; ils ont travaillé ensemble, ont passé des vacances ensemble, et pour elle, en 2002, il a créé une robe de mariée sublime et d'une simplicité surprenante, que Schiffer expose désormais sous verre dans sa maison en Angleterre.

Sur Instagram, Schiffer a écrit après la mort du grand couturier: «J’ai le cœur brisé par la disparition de mon vieil ami Valentino. Il incarnait la légende… Ma robe de mariée Valentino, encadrée chez moi, me rappelle sans cesse sa nature douce, généreuse, aimante et fidèle. Avoir eu la chance qu’il crée ma robe de mariée a été l’un des plus grands honneurs de ma vie, un moment que je chérirai à jamais. Je suis très fière d’avoir fait partie de sa vie.»

Et parce que tout était si beau, voici les plus belles photos de Claudia Schiffer en Valentino.

C’est ainsi que la collection printemps 1991/92 de Valentino a été lancée à Paris. Image: www.imago-images.de

Valentino avec Claudia Schiffer et Linda Evangelista (à l'extrême droite) au défilé printemps 1991/92. Image: www.imago-images.de

Voici une autre robe d'été de la collection 1991/1992. Image: www.imago-images.de

En 1992, au temps de la mode automnale. Image: www.imago-images.de

Cette photo est un régal pour les yeux! Valentino n'utilisait d'ordinaire que le rouge, le blanc et le noir. Comment il a eu l'idée d'utiliser le violet en 1994 reste un mystère. Image: www.imago-images.de

Une autre image de l'énigmatique collection de 1994. Image: www.imago-images.de

Enfin, le noir fait son retour chez Schiffer! Photo de 1994. Image: www.imago-images.de

Cette robe extraordinaire, dont Marie-Antoinette était probablement l'inspiration, a également défilé sur les podiums en 1994. Image: www.imago-images.de

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Claudia Schiffer (@claudiaschiffer) 1995 a également été marquée par la campagne préférée de Claudia Schiffer avec Valentino: à Rome, elle a été autorisée à incarner Anita Ekberg de «La dolce vita».

Look clean en blanc. Photo de 1995. Image: www.imago-images.de

Noir transparent, également en 1995. Image: www.imago-images.de

Une robe de mariée typique des années 90 (1995). Image: www.imago-images.de

En 1995, Nadja Auermann et Elle MacPherson ont également été mariées en Valentino. Image: www.imago-images.de

Schiffer en dame en rouge dans les coulisses du défilé automne-hiver 1996/97. Image: www.imago-images.de

Et exactement la même couleur rouge en 1998 sur la place Vendôme. Image: www.imago-images.de

En mai 2000, Valentino a célébré son 40e anniversaire dans le métier avec un festival de plusieurs jours à Hollywood. Image: www.imago-images.de

Claudia Schiffer célèbre avec Elle MacPherson et Liz Hurley (à droite). Image: www.imago-images.de

Voici une autre photo de cette grande soirée hollywoodienne: avec Liz Hurley, Valentino et son petit ami de l’époque, Tim Jeffries, qu’elle quittera pour Matthew Vaughn plus tard la même année. Image: imago stock&people

En 2007, Schiffer portait une création typique de Valentino, dans le rouge emblématique de la marque, ornée de nœuds Valentino. Image: imago stock&people

En mai 2008, elle a assisté au Met Gala avec le Maestro, vêtue d'une de ses robes à froufrous. Image: www.imago-images.de

Nous ignorons malheureusement si cette magnifique robe noire est signée Valentino ou, plus vraisemblablement, Yves Saint Laurent. Sur cette photo du 5 juin 2008, les deux assistent à la cérémonie commémorative d'YSL. Image: www.imago-images.de

