Divertissement
Mode

22 robes Valentino à couper le souffle

22 robes de «l'Empereur» Valentino qui ont marqué l'histoire de la mode

La disparition du grand couturier italien laisse un grand vide. Heureusement, de nombreux souvenirs de son faste et de son élégance demeurent.
21.01.2026, 05:35

Valentino ( 1932-2026 ) appartenait à une autre époque; on le surnommait l'«Empereur» de la mode italienne. Il créait une mode magnifique, toujours empreinte d'une légère touche baroque, parfaitement adaptée au faste des tapis rouges des Oscars.

Le monstre sacré de la mode Valentino est mort à 93 ans

L'une des femmes qu'il adorait le plus sublimer était Claudia Schiffer, le top-modèle allemand des années 1990. Lorsqu'ils se sont rencontrés, Valentino approchait la soixantaine, Claudia Schiffer avait à peine vingt ans; ils ont travaillé ensemble, ont passé des vacances ensemble, et pour elle, en 2002, il a créé une robe de mariée sublime et d'une simplicité surprenante, que Schiffer expose désormais sous verre dans sa maison en Angleterre.

Sur Instagram, Schiffer a écrit après la mort du grand couturier: «J’ai le cœur brisé par la disparition de mon vieil ami Valentino. Il incarnait la légende… Ma robe de mariée Valentino, encadrée chez moi, me rappelle sans cesse sa nature douce, généreuse, aimante et fidèle. Avoir eu la chance qu’il crée ma robe de mariée a été l’un des plus grands honneurs de ma vie, un moment que je chérirai à jamais. Je suis très fière d’avoir fait partie de sa vie.»

Et parce que tout était si beau, voici les plus belles photos de Claudia Schiffer en Valentino.

ARCHIVES - CLAUDIA SCHIFFER - DEFILE DE MODE VALENTINO COLLECTION PRET A PORTER PRINTEMPS ETE 1992 1991 A PARIS France *** Archiv CLAUDIA SCHIFFER DEFILE von Mode VALENTINO COLLECTION PRET A tragen Fr ...
C’est ainsi que la collection printemps 1991/92 de Valentino a été lancée à Paris.Image: www.imago-images.de
Info - Claudia Schiffer f�te ses 50 ans le 25 ao�t - ARCHIVES - VALENTINO - CLAUDIA SCHIFFER - KAREN MULDER ET LINDA EVANGELISTA - BACKSTAGE - DEFILE DE MODE VALENTINO COLLECTION PRET A PORTER PRINTEM ...
Valentino avec Claudia Schiffer et Linda Evangelista (à l'extrême droite) au défilé printemps 1991/92.Image: www.imago-images.de
ARCHIVES - CLAUDIA SCHIFFER - DEFILE DE MODE VALENTINO COLLECTION PRET A PORTER PRINTEMPS ETE 1992 1991 A PARIS France *** Archiv CLAUDIA SCHIFFER DEFILE von Mode VALENTINO COLLECTION PRET A tragen Fr ...
Voici une autre robe d'été de la collection 1991/1992.Image: www.imago-images.de
Prêt à Porter fashion show, Fall Winter 1992 Valentino Claudia Schiffer 29890 1991 06 01 France Schiffer, Claudia PUBLICATIONxNOTxINxFRAxBEL Copyright: xGuyxMarineaux STAR_29890_031
En 1992, au temps de la mode automnale.Image: www.imago-images.de
October 4, 1994, Parigi, Rome, France: 1994 Paris, Hotel Ritz. Top model Claudia Schiffer and Valentino, at backstage of Paris Fashion Week.Valentino, is an Italian fashion designer, the founder of th ...
Cette photo est un régal pour les yeux! Valentino n'utilisait d'ordinaire que le rouge, le blanc et le noir. Comment il a eu l'idée d'utiliser le violet en 1994 reste un mystère.Image: www.imago-images.de
VALENTINO GARAVANI 11 May 1932 - 19 January 2026, known mononymously as VALENTINO, an Italian fashion designer who founded the Valentino fashion house in 1960, has died aged 93. The Valentino brand, r ...
Une autre image de l'énigmatique collection de 1994.Image: www.imago-images.de
Info - Claudia Schiffer fête ses 50 ans le 25 août - ARCHIVES - CLAUDIA SCHIFFER - DEFILE DE MODE VALENTINO PCOLLECTION PRET A PORTER AUTOMNE HIVER A PARIS EN 1994 France *** Info Claudia Schiffer Fei ...
Enfin, le noir fait son retour chez Schiffer! Photo de 1994.Image: www.imago-images.de
RECORD DATE NOT STATED Valentino fashion show 1994 Claudia Schiffer EDITORIAL USE ONLY 29890 1994 00 00 France Schiffer, Claudia PUBLICATIONxNOTxINxFRAxBEL Copyright: xGuyxMarineaux STAR_29890_056
Cette robe extraordinaire, dont Marie-Antoinette était probablement l'inspiration, a également défilé sur les podiums en 1994.Image: www.imago-images.de
1995 a également été marquée par la campagne préférée de Claudia Schiffer avec Valentino: à Rome, elle a été autorisée à incarner Anita Ekberg de «La dolce vita».
RECORD DATE NOT STATED Valentino fashion show 1995 Claudia Schiffer EDITORIAL USE ONLY 29890 1995 00 00 France Schiffer, Claudia PUBLICATIONxNOTxINxFRAxBEL Copyright: xGuyxMarineaux STAR_29890_058
Look clean en blanc. Photo de 1995. Image: www.imago-images.de
RECORD DATE NOT STATED Valentino fashion show 1995 Claudia Schiffer EDITORIAL USE ONLY 29890 1995 00 00 France Schiffer, Claudia PUBLICATIONxNOTxINxFRAxBEL Copyright: xGuyxMarineaux STAR_29890_057
Noir transparent, également en 1995.Image: www.imago-images.de
Info - Claudia Schiffer f�te ses 50 ans le 25 ao�t - CLAUDIA SCHIFFER DEFILE VALENTINO AU COLLECTION HAUTE-COUTURE PRINTEMPS-ETE 1995 France *** Info Claudia Schiffer Feiertag seine 50 Jahre der 25 Au ...
Une robe de mariée typique des années 90 (1995).Image: www.imago-images.de
Info - Claudia Schiffer f
En 1995, Nadja Auermann et Elle MacPherson ont également été mariées en Valentino.Image: www.imago-images.de
CLAUDIA SCHIFFER - BACKSTAGE - DEFILE DE MODE VALENTINO COLLECTION PRET A PORTER AUTOMNE HIVER 1996 1997 A PARIS France *** CLAUDIA SCHIFFER BACKSTAGE DEFILE von Mode VALENTINO COLLECTION PRET A trage ...
Schiffer en dame en rouge dans les coulisses du défilé automne-hiver 1996/97.Image: www.imago-images.de
CLAUDIA SCHIFFER DERNIERS ESSAYAGE CHEZ VALENTINO POUR LEQUEL ELLE DEFILE EN EXCLUSIVITE DANS LE CADRE DES COLLECTION HAUTE-COUTURE PRINTEMPS-ETE 1998 PLEIN PIED ROBE LONGUE ROUGE PLACE VENDOME *** CL ...
Et exactement la même couleur rouge en 1998 sur la place Vendôme.Image: www.imago-images.de
CLAUDIA SCHIFFER ET VALENTINO - VALENTINO FETE SES 40 ANS DE CARRIERE A HOLLYWOOD Hollywood Etats-Unis *** CLAUDIA SCHIFFER und VALENTINO VALENTINO FEST SES 40 ANS von CARRIERE A Hollywood Hollywood S ...
En mai 2000, Valentino a célébré son 40e anniversaire dans le métier avec un festival de plusieurs jours à Hollywood.Image: www.imago-images.de
CLAUDIA SCHIFFER, ELLE MACPHERSON ET LIZ HURLEY - VALENTINO FETE SES 40 ANS DE CARRIERE A HOLLYWOOD Hollywood Etats-Unis *** CLAUDIA SCHIFFER, sie MACPHERSON und LIZ HURLEY VALENTINO FEST SES 40 ANS v ...
Claudia Schiffer célèbre avec Elle MacPherson et Liz Hurley (à droite).Image: www.imago-images.de
Jan. 1, 2011 - K19085RH: VALENTINO PARTY.DINNER TO CELEBRATE VALENTINO S CFDA LIFETIME ACHEVEMENT AWARD.AT THE FOUR SEASONS RESTAURANT.NYC 06/14/2000.ELIZABETH HURLEY,VALENTINO,CLAUDIA SCHIFFER AND TI ...
Voici une autre photo de cette grande soirée hollywoodienne: avec Liz Hurley, Valentino et son petit ami de l’époque, Tim Jeffries, qu’elle quittera pour Matthew Vaughn plus tard la même année.Image: imago stock&people
Matthew Vaughn et Schiffer se sont mariés en 2002 (dans une robe Valentino!).
July 8, 2007 - K53740PAT.ARRIVALS for the after party and dinner for the Valentino haute couture .fall 2007 collection during the Valentino 45th Anniversary Celebrations held at .the Borghese Galleria ...
En 2007, Schiffer portait une création typique de Valentino, dans le rouge emblématique de la marque, ornée de nœuds Valentino.Image: imago stock&people
New York, NY 05-05-2008 Claudia Schiffer and Valentino Costume Institute Gala celebrating Superheroes: Fashion and Fantasy, an exhibition at The Metropolitan Museum of Art. Digital photo by Sam Endico ...
En mai 2008, elle a assisté au Met Gala avec le Maestro, vêtue d'une de ses robes à froufrous.Image: www.imago-images.de
Funeral of French designer Yves Saint Laurent - Paris Valentino and Claudia Schiffer attend the funeral of French designer Yves Saint Laurent at the Saint-Roch church in Paris, France, Thursday, June ...
Nous ignorons malheureusement si cette magnifique robe noire est signée Valentino ou, plus vraisemblablement, Yves Saint Laurent. Sur cette photo du 5 juin 2008, les deux assistent à la cérémonie commémorative d'YSL.Image: www.imago-images.de

(sme)

