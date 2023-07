Cute news

Vous voulez les meilleures photos d'animaux de la semaine? Bougez pas

Corina Mühle Suivez-moi

Plus de «Divertissement»

Cute News, tout le monde!

Cette semaine, la sélection des photos et des gifs d'animaux comprend non seulement des ratons laveurs, mais aussi un ours et le plus gros poisson connu de l'homme.

Mais voyez par vous-même. Amusez-vous à scroller!

Pour tous ceux qui vont au bordu:

Attends, tu as une tache...

Certains jours, il fait tout simplement trop chaud pour fonctionner correctement:

Bong!

Maman, maman, regarde! Un humain!

Regarde bien comment je fais.

Vous ne savez pas lire?!

Bonjour et au revoir!

Si seulement nous n'étions pas séparés par une vitre et que nous pouvions jouer ensemble🥺

Ce que vous ne voulez PAS voir lors de votre randonnée:

Si personne ne veut jouer avec moi, alors je jouerai seul...

Finalement, je ne vais peut-être pas sortir

On le prend!

Si petite et pourtant si parfaitement formée!

C'est le phénix de Dumbledore? 😍

(Déso pour la qualité du gif.)

Parfois, il faut lâcher prise.

Comme tout semble si paisible sous l'eau.

Les chats résumés en une image sans exception:

Les requins baleines sont les plus gros poissons du monde.

Les requins baleines peuvent mesurer jusqu'à 13 mètres de long et peser jusqu'à 12 tonnes.

Langue de la semaine:

Jumeaux

La famille avant tout.

Plus beau que dans n'importe quel film.

Plus de capybaras! 1 / 13 Capybaras source: imgur

La famille d'abord!

C'est le plus beau jour de leur vie:

Catastrophe dans 3... 2... 1...

Je vous souhaite à tous une bonne semaine!

Cute News, c'est terminé. See you Nesquik!

Voici des quokkas trop mignons: 1 / 10 Voici des quokkas trop mignons: source: imgur