Jason Statham est une star du cinéma d'action depuis des années. Image: Univers

«Un calvaire»: Jason Statham paie le prix fort pour ses cascades

Jason Statham avoue avoir payé le prix fort pour ses cascades sans doublure. Entre blessures répétées et refus des doublures, la star se confie sur ses erreurs passées et les limites physiques qu'il a franchies sur son dernier tournage.

Michelle Nuhn / watson.de

Plus de «Divertissement»

Explosions, courses-poursuites effrénées et cascades périlleuses à des hauteurs vertigineuses: les sources d'adrénaline ne manquent pas pour les héros du genre. Seule une poignée de stars hollywoodiennes a réussi à s'imposer durablement dans ce domaine ces dernières décennies, dont Tom Cruise - et Jason Statham en fait incontestablement partie.

Le Britannique est réputé pour ses rôles musclés et sans compromis, mais aussi pour sa volonté de se passer de doublure. Après plus de 25 ans de carrière, l'acteur jette aujourd'hui un regard lucide sur son parcours et admet avoir pris des décisions lourdes de conséquences pour sa santé.

Des limites franchies sur les plateaux

Le fait que l'acteur de 58 ans ait refusé à plusieurs reprises l'aide d'un cascadeur n'a pas toujours été une stratégie payante. Bien au contraire. Lors d'un entretien avec la BBC pour la première de son nouveau film Shelter, il a avoué être parfois «allé trop loin» dans son engagement physique.

«Je me suis déjà flingué le cou plusieurs fois, et je me suis blessé à pas mal d'autres endroits; ça vous rappelle cruellement vos erreurs», confie-t-il. Pour autant, pas question de tirer un trait sur les cascades risquées. Sa philosophie reste inchangée:

«Quitte à faire les choses, autant les faire à fond»

Pourtant, son dernier film, Shelter, l’a poussé dans ses derniers retranchements. «La scène de sauvetage en pleine mer était un vrai calvaire physique.» En cause: l'eau. «C’est un défi de rendre des prises sous-marines esthétiques - et tout le monde sait que nager avec une veste et du 45 aux pieds, ce n'est pas vraiment une partie de plaisir», se rappelle l'homme d'action.

Dans ce thriller, Jason Statham incarne un ancien tueur à gages qui retrouve ses anciens ennemis lors d'une mission pour sauver une jeune fille. Le film sortira dans les salles américaines le 30 janvier, mais le public européen devra patienter encore un peu.

Pas question d'abandonner les cascades périlleuses

Malgré la fatigue physique, Statham aime les défis particuliers auxquels il est confronté sur chaque tournage.

«J'ai passé de nombreuses années à apprendre différentes disciplines. Si j'ai les capacités techniques pour le faire, alors je veux les utiliser»

En plus de Shelter, un autre projet est déjà sur les rails: il tournera prochainement avec Guy Ritchie et Vinnie Jones dans le film de gangsters Viva La Madness, une sorte de suite non officielle de Layer Cake. Statham y reprendra le rôle qui avait autrefois fait la renommée de Daniel Craig. Selon The Sun, la production devrait débuter sous peu.