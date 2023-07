Ce raton-laveur est «adorable», mais la Suisse veut sa peau

Un joli cliché pris sur les rives du Rhin: une famille de ratons laveurs à Kaiseraugst. image: instagram

Bien que ces omnivores au masque de Zorro soient très mignons, ils ne sont pas indigènes à la Suisse et menacent la faune et la flore locale. Les adorables spécimens découverts en Argovie ces derniers jours risquent donc d'être abattus.

Nadine Böni / ch media

Le raton laveur lève la tête, jette un oeil entre les branches et les feuilles et fixe un bref instant l'appareil photo, apparemment craintif et totalement innocent. Ce cliché, capturé il y a quelques jours dans le canton d'Argovie, a largement circulé sur les réseaux sociaux. Les ratons laveurs sont de retour en Suisse.

La photo a déjà disparu des réseaux sociaux. Sans doute pour protéger ces jolies créatures au masque de Zorro. Car, regard innocent ou pas, les ratons laveurs sont menacés de mort dans notre pays.

Depuis 2016, ils sont considérés en Europe comme une espèce invasive, dont l'abattage est autorisé. Cela vaut également en Suisse.

«Les gardes-chasse locaux sont tenus d'éliminer les néozoaires de la nature dans la mesure du possible» Reto Fischer, spécialiste de la chasse

Le garde-chasse argovien, Amadé Franzen, confirme que les ratons laveurs sont sur le radar de la société de chasse.

Coeur tendre, mais pas inoffensif

Amadé Franzen connaît la relation ambiguë que la population entretient avec la boule de poils. «Ce sont tout simplement des animaux adorables», reconnaît-il. Pourtant, ils ne sont pas inoffensifs. A l'occasion, ils vident les nids d'oiseaux et s'attaquent aux amphibiens. A la recherche de nourriture, ils peuvent dévaster des jardins ou fouiller des poubelles — et en répandre le contenu sur une grande surface.

Ils peuvent également causer des dégâts dans les bâtiments. Amadé Franzen raconte le cas d'un raton laveur qui, à la recherche d'un endroit pour dormir, a arraché presque toute l'isolation des combles d'une maison.

«Nous devons maîtriser la population» Amadé Franzen

Le garde-chasse estime qu'il y a environ une demi-douzaine d'animaux adultes dans et autour du village Kaiseraugst en Argovie. On a constaté la naissance de jeunes pour la première fois en Suisse à l'été 2020. Des pièges vivants sont depuis utilisés pour tenter de capturer les animaux.

Propagation imminente

Toutefois, ce n'est pas si simple. Exemple en 2019, lorsque la société de chasse a découvert un raton laveur sur l'enregistrement d'une caméra vidéo dans le hangar de la centrale. Sur la séquence, on voit l'omnivore dévorer avec empressement les noix en train de sécher dans le hangar. Il a fallu des mois pour que le raton laveur tombe dans le piège.

Il n'y a pas que dans cette région argovienne que les animaux se répandent. Selon Reto Fischer, les annonces de ratons laveurs sont en augmentation depuis trois ans. Il estime qu'une nouvelle propagation est certaine:

«On ne peut toutefois pas dire à quelle vitesse cela se produira».

Traduit et adapté par Noëline Flippe