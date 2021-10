Divertissement

Cute news

31 photos d'animaux pour ceux qui ont la tête dans le cul ce matin

Il est temps de se réveiller car c'est lundi (snif!) et donc l'heure de Cute News! (yeah!)

Est-ce que tout le monde est là? Oui? Non?

Maintenant que tout le monde est là, on peut commencer. Sauf, bien sûr, ceux qui sont encore au lit et qui vivent dans le déni (c'est lundi les gars, allez on se laisse pas abattre).

Selfie? «Attends, j'étais pas prêt»

Le lundi, c'est vraiment compliqué...

... Tout a un goût amer

«Reste dans la lumière» - «Non! Explore le côté obscur de la force»

Quand t'as les munchies...

... Mais que t'es encore chéper

«C'est moi qui suis à l'envers ou c'est le monde qui est à l'envers?!?»

«Kikou, j'ai trouvé ça»

Help!

Chat ou chauve-souris?

Pour le coup, ceci est une chauve-souris

Allez maintenant, on sort du lit

C'est comme ça qu'ils ont fait le fox eyes de Bella Hadid

Toujours faire comme si tout était normal

Awwww! Une biche qui joue dans l'eau!

Lui aussi, il aime bien l'eau

Pourquoi jouer dans l'eau sale dehors quand on peut barbotter dans l'eau propre dedans? (si snobs ces chats)

Le Canada, c'est quand même vachement sympa

Il en faut peu pour être heureux

Quand y a plus d'eau

Oh mon Dieu! Pourquoi les bébés singes sont-ils si mignons?

Ça va les gonz?

Snoop Doggy Dog alors qu'est ce qu'on attend?

Qui a déjà vu un hérisson de 1 semaine?

De très près c'est chelou quand même

Pourquoi les bébés loutres ont l'air VNR?

Écureuil vs chiffon: il n'en restera qu'un

Bertrand, 34 ans, s'est reconverti dans la déco d'intérieure après une carrière dans le marketing

Maman adoptive, cœur avec les mains!

Tanguy

En parlant de chatons

Quand vous êtes prêts à partir et que vos potes vous envoient un message pour dire qu'ils sont en retard

Et voilà! Vous pouvez à nouveau vous coucher!

Si vous avez raté les dernières Cute News

On se quitte sur ces animaux mal empaillés (c'est plus drôle que cute)

1 / 23 Animaux mal empaillés source: imgur

Vous avez faim? Par ici👇

