Cute news
Vous n'êtes pas seuls! Voici 25 animaux qui travaillent
Cute News, everybody!
Ou comme on le dit au bas de la rue: Bonne nouvelle, tout le monde!
Sachez que si vous devez travailler en ce lundi matin, c'est également le cas de certains animaux. Eh oui, on doit tous gagner sa croûte. De nos jours, un tas de chats, de chiens, d'otaries ou encore de grenouilles ont un job. Ou du moins, font semblant.
Pendant les réunions Zoom
Alors Jean-Mich tu nous le rebouches ce trou ou bien?
Jean-Mich, on te voit.
Le doggo semble content de son travail à la station-service. Il a même un badge!
«Encore une foutue réu... Oui Jacqueline, j'ai coupé mon micro. La relou»
Certains ont un travail plus cool que d'autres
Selon vous, à quel prix ce rat peut-il vendre son œuvre d'art? Sera-t-il exposé dans un musée et restera-t-il dans l'histoire de l'art?
«Patron, j'ai terminé les graphiques»
Ne lui dites pas qu'il n'a pas créé ces graphiques lui-même, il le prendrait mal.
Quand vous vous réveillez après une sieste et que vous ne savez plus dans quel siècle on est
«Bon, vous voulez la tester cette voiture? Elle a la direction assistée hein»
Attention de ne pas se faire arrêter par la police, ils entendent tout!
Et lui, vous vous souvenez? C'était le lapin de la police vaudoise
Et voici son collègue, le shérif Garfield
«Quand je reviens, il faut que la carrosserie brille»
Ces chats font partie de l'équipage de pêche dans un port
Balayeeeeer🎵 astiqueeeerrr🎵
«Vous cherchez un livre en particulier? Les Marc Levy? Ah bah ils sont tous là»
Eeeeeeeeet action!
«J'vais faire un travelling de 8 secondes, ça va être magistral.»
Mieux qu'un insecticide
«Chérie, je vais acheter des bières, je serai de retour vers 6 heures»
C'est toujours bien d'avoir un assistant
Il est comment le nouveau GO du Club Med?
Et le prof de fit? Canon!
Pour ce travail, on a besoin de 1... 2 doggos!
«Non, je veux plus travailler»
Ce crabe a de l'avenir dans la mafia
Même dans le règne animal, il y a des êtres malhonnêtes
Voilà, les Cute News, c'est terminé! A A bientôt, c'te équipe!
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