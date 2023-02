Cute news

Ces 27 photos d'animaux drôles rendront votre lundi plus doux

Cute News, tout le monde!

Plus que 5 jours avant le week-end. (Et plus qu'un jour avant les fails du mardi). Pour adoucir votre lundi, on a sélectionné pour vous les meilleurs photos et gifs d'animaux sur l'nternet mondial.

Zzzzé parti!

C'est exactement ce que j'ai prévu de faire ce week-end.

Oooooh!

Il y a un intrus parmi ces loutres, saurez-vous le retrouver?

L'amour, l'amour, l'amour🎵

Très attention!

Les voisins retraités qui vous matent au-dessus de la haie.

Pareils mais différents.

Vous avez déjà vu une chouette nager? Non? D'accord:

Voici Martine, de la compta.

Je crois que ce chien essaie de dire quelque chose.

Ça chatouille!

«Continue!»

Neymar

Si vous envisagez d'avoir un chat, sachez que vous devrez choisir entre le chat et l'intimité.

Pourquoi avoir une couverture quand on peut avoir des poussins?

Si vous avez menti sur votre CV et que vous êtes finalement embauché:

Ils ne me trouveront jamais. 🤭

L'heure du bain!

Voilà autre chose!

😍

«Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi!!»

L'heure du snack.

Je lance une initiative: chacun reçoit un bébé kangourou qui sautille vers lui.

Plus efficace qu'un Xanax.

Voici le fourmilier soyeux.

Un autre animal méconnu: le trichosurus.

Il vit en Australie et en Tasmanie et appartient à la famille des marsupiaux.

L'un des animaux les plus mignons sur cette Terre: le quokka

Best friends.

Allez, ciao!

Cute News, c'est fini. See you Nesquik!

Une chèvre pousse une poussette avec ses pa-pattes et c'est trop chou!

