Cute news

Le lundi est plus réussi avec ces 29 images d'animaux adorables

Corina Mühle Suivez-moi

Plus de «Divertissement»

Cute News, tout le monde!

On démarre la semaine comme tous les lundis avec des photos et des gifs d'animaux mignons et drôles. Aujourd'hui, des cigognes, des escargots, des singes et des flamants roses vous attendent. En outre, nous ferons la connaissance d'une créature marine qui a presque l'air d'un extraterrestre. Voyez par vous-même!

C'est lundi, un peu de swing!

Trop mignon!

Sortir du lit n'est pas si facile

Une bromance nature

Un petit-déjeuner complet

Il faut d'abord goûter

Une bonne tasse de café le lundi matin pour être plus efficace

Un lundi placé sous une bonne étoile

«Couvre-toi bien....tu vas attraper froid»

Le kakapo est la seule espèce de perroquet connue qui ne peut pas voler. Mais il est tout de même très heureux, et tout vert.

Si tu n'as jamais vu un escargot pondre des œufs:

Réglé sur «turbo»:

«Hello There!»

Des voisins pénibles

«Pas question de faire un aller-retour!»

C'est le jour de la lessive:

«On peut vous aider?»

Des lamas curieux

Presque hypnotique

Quand on est assez petit pour se cacher sous une plante

Décrire l'excitation avec une seule vidéo:

Les yeux ronds

Ces petits animaux flottants s'appellent des vers plats ou des plathelminthes

image: imago

Les vers plats sont des organismes en forme de ver qui vivent non seulement dans la mer, mais aussi en partie dans l'eau douce. On estime qu'il en existe environ 30 000 espèces, dont la plupart ne mesurent que quelques millimètres ou centimètres.

Trooop mâgnon ! 😍

Il est temps de sortir les mouvements ninja

Une palette de couleurs chaleureuse

Mignons mais grincheux

Même les tigres ne s'attaquent pas aux éléphants

Quelqu'un d'autre est fatigué ?

Double mignonnerie du jour

Maintenant, c'est votre tour ! Partagez vos meilleures photos d'animaux dans la colonne de commentaires !

Après un sujet compliqué, voilà des chiens dans le métro de New York👇 1 / 14 Les chiens dans le métro de New York

Ces drôles d'animaux qui font des paris sportifs👇 Vidéo: watson