31 animaux absolument craquants à ne pas manquer

Cute News, tout le monde!

Après le spécial Créatures marines de la semaine dernière, nous sommes de retour sur la terre ferme aujourd'hui. Et pour certains animaux, nous déployons même nos ailes.

J'espère que vous êtes prêt pour une dose de photos d'animaux mignons. Parce qu'ici viennent les quokkas, les hérissons, les bébés ours et évidemment, les chats.

Let's go!

Bonjour! Vous êtes déjà réveillé?

Cheeeeeeese!

Le quokka est peut-être l'animal le plus chou du monde:

Raclure.

Encore une belle amitié chien-chat:

«Ecoutez-moi mes très chers frères.»

«Pendant que vous vénérez votre Dieu-loutre, moi, je continue à manger paisiblement...»

Tellement d'amusement!

L'identité secrète de Batman enfin révélée!

C'est là que vit la famille raton laveur:

Comment s'appelle ce cacatoès?

Bild: sandra mühle

Comment s'appelle ce cacaotès? Cacaotès à huppe jaune? Cacaotès à plumes jaunes?

La réponse dans...

3...

... 2 ...

... 1

Cacaotès à huppe jaune!

Bild: sandra mühle

Les cacatoès à huppe jaune sont des perroquets et se trouvent en Australie (y compris en Tasmanie), en Indonésie et en Nouvelle-Guinée. On en trouve également en Nouvelle-Zélande.

Mais assez étudié pour aujourd'hui. Continuons avec les images:

Est-ce que quelqu'un regarde la vue quand il y a un chien aussi mignon à admirer?

Maman hérisson avec ses bébés (oui, c'est moche):

PIOU! PIOU!

Jeu de mains, jeu de vilains:

Ce que je donnerais pour bronzer ici en ce moment:

Ce pygargue à tête blanche rembourre son nid:

Thug:

Si votre chauffeur Uber a un chien:

Cette chorégraphie est clairement maîtrisée:

Ce phoque ressemble presque à un animal en peluche:

Y a-t-il plus mignon qu'un bébé chat avec une fourrure grise et des pattes roses?

Apparemment, oui!

«Je te juge»

Et sans transition, des loutres trop mignonnes: 1 / 15 Des loutres, en veux-tu en voilà source: imgur

«Est-ce que Cute News est déjà terminé?»

Sniff!

Non, pas encore!

J'ai gardé les photos les plus cosy pour la fin.

Pourquoi a-t-il l'air de préparer quelque chose?

J'en. veux. UN.

Panda roux vous souhaite une bonne journée!

C'est tout pour aujourd'hui! Rendez-vous dans les commentaires.

Et maintenant, des cuculs de hamsters! 1 / 14 Et maintenant, des cuculs de hamsters! source: imgur

Gros débat de société: