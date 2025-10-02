bien ensoleillé13°
DE | FR
burger
Divertissement
Réseaux sociaux

Le GP Explorer de Squeezie devient un festival géant

Le GP Explorer de Squeezie s&#039;annonce grandiose
Maghla et Léa Elui, à gauche, et Amine et Squeezie, des écuries concurrentes. images: instagram

Le GP Explorer de Squeezie devient un festival géant

La troisième édition du GP Explorer de Squeezie, annoncée comme «The Last Race», aura lieu au Mans, sur le Circuit Bugatti, du 3 au 5 octobre 2025. L'événement se rapprochera d'un grand festival.
02.10.2025, 14:5602.10.2025, 15:24
Kilian FICHOU/ afp

Concert géant, pilotes étrangers, diffusion sur France 2: pour sa troisième et dernière édition, le GP Explorer, la course auto des stars d'internet, voit les choses en grand dès vendredi avec trois jours de festival à guichets fermés et des grands noms du rap français.

Organisée par le créateur de contenu Squeezie (20 millions d'abonnés sur YouTube) et l'agence artistique Bump, cette course de Formule 4 sur le circuit Bugatti du Mans sera précédée cette année par deux soirées de concert avec des stars dont Vald, Tiakola et la chanteuse phénomène Théodora.

Le Grand Prix de Squeezie passera à la télé

Avec près de 80 000 spectateurs samedi soir, il s'agira de l'un des plus grands concerts en extérieur de l'année en France, selon les organisateurs. Près de 200 000 personnes sont attendues pendant le week-end.

Diffusé sur la chaine Twitch de Squeezie et scénarisé comme un événement sportif de grande ampleur, avec des moyens de production dignes d'une course automobile professionnelle, ce troisième GP Explorer mettra à l'épreuve 24 créateurs de contenu samedi et dimanche.

Parmi les têtes d'affiche: des célébrités françaises d'internet cumulant les millions d'abonnés sur les réseaux sociaux comme Gotaga, Léa Elui, Mister V ou encore Maghla, ainsi que des rappeurs francophones comme SCH et PLK.

Équipes étrangères

Pour participer, les concurrents ont dû suivre une formation de cinq semaines, rythmée par des cours théoriques et de la pratique sur piste.

La streameuse Maghla, suivi par plus d'un million de personnes sur Twitch, a expliqué: «On est très sécurisé et rassuré et des ingénieurs nous suivent à chaque session de roulage».

«On ne va pas s'amuser à foncer et faire n'importe quoi»
Maghla

Pour la première fois, la course accueillera deux équipes étrangères, composées d'influenceurs espagnols et américains. Elle sera retransmise sur les chaînes du streamer espagnol Ibai et de l'Américain HasanAbi, respectivement suivis par 20 et 3 millions de personnes sur Twitch.

De quoi renouveler une dernière fois son casting mais aussi donner une envergure internationale à l'événement, soulignent les organisateurs, qui affirment que ce sera le dernier sous cette forme.

Le GP Explorer est principalement financé par la billetterie et les marques, présentes sur les bolides mais aussi via des stands disséminés dans le village de la course.

Sur France 2

Autre inédit, la compétition sera aussi retransmise en direct sur France 2.

Alexandre Dureux, directeur délégué des programmes de France TV en charge des jeunes publics, voit dans le GP Explorer «un événement intergénérationnel». Il se félicite:

«C'est la première fois qu'il y a un accord entre le plus grand youtubeur français et une chaîne de télévision pour diffuser un événement en direct»

Pour «fédérer un public très large et complémentaire» à celui de Twitch, le service public, qui s'est acquitté d'un droit de retransmission à la télévision, proposera également les qualifications sur France 4 et un dispositif de 24 caméras embarquées avec les pilotes sur sa plateforme france.tv.

Remportée par le vidéaste spécialiste de l'automobile Depielo devant près de 60 000 personnes, la deuxième édition de la course avait établi un record d'audience sur Twitch en France, réunissant avec plus de 1,3 million de spectateurs en ligne en simultané.

Les stars du web vont s'affronter au volant

Le GP Explorer a toutefois été la cible de critiques en 2023, qui pointaient la pollution engendrée par l'événement et la promotion faite aux sports mécaniques.

De leur côté, les organisateurs assurent que c'est davantage la venue de spectateurs que les tours de pistes qui génère de la pollution, et appellent les visiteurs à venir en train et en covoiturage pour limiter l'impact environnemental.

La précédente édition avait également été ternie par une vague de messages haineux à l'encontre de la surfeuse et youtubeuse Manon Lanza, après un carambolage entre sa voiture et celle d'un autre participant.

Plus d'articles sur les réseaux sociaux
Pourquoi Cristiano Ronaldo est susceptible de se retrouver sur OnlyFans
Pourquoi Cristiano Ronaldo est susceptible de se retrouver sur OnlyFans
de Simon Häring
Une élue accuse Berne de ne pas reconnaître «le problème» des influenceurs
1
Une élue accuse Berne de ne pas reconnaître «le problème» des influenceurs
de Michael Graber
Meta crée un nouveau type de compte Instagram destiné aux ados
Meta crée un nouveau type de compte Instagram destiné aux ados
L'Australie introduit un âge minimal pour utiliser les réseaux sociaux
L'Australie introduit un âge minimal pour utiliser les réseaux sociaux
Thèmes
20 plats américains qui méritent d'être connus
1 / 22
20 plats américains qui méritent d'être connus

La clam chowder est un plat populaire dans tout le pays, mais la meilleure se trouve en Nouvelle-Angleterre.
source: boston globe / boston globe
partager sur Facebookpartager sur X
Un éléphant attaque des touristes lors d'un safari au Botswana
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Pourquoi la valeur locative ne sera pas supprimée avant des années
2
Une prof donne un chaton à manger à un serpent en classe
3
Granit Xhaka brise un record vieux d'un demi-siècle
On a goûté les derniers cookies de chez Migros et voici notre avis
Un tout nouveau cookie vient de débarquer sur les étals de la Migros. S'avère-t-il à la hauteur de la bonne vieille version M-Budget? La rédaction de watson s'est sacrifiée pour un test à l'aveugle.
Au bureau, entre deux papotages devant la machine à café, tous les prétextes sont bons pour grignoter. Alors, quand notre rédacteur en chef s'est pointé un matin pour nous suggérer de tester les derniers cookies Migros, il n'a pas fallu nous le répéter deux fois. Ni une, ni deux, nous avons foncé dans le supermarché le plus proche pour nous procurer cette nouvelle version à l'emballage éclatant et prometteur. Ça, c'est du journalisme de terrain.
L’article