brouillard
DE | FR
burger
Sport
Ski Alpin

Ski: Marco Odermatt a déjoué la nouvelle règle de la FIS

Odermatt a trouvé comment déjouer le nouveau règlement

Les protège-tibias utilisés par Marco Odermatt ont été interdits cet été par la Fédération internationale de ski (FIS). Mais le Nidwaldien a trouvé la parade pour les conserver, sans enfreindre les règles.
03.10.2025, 05:2803.10.2025, 05:28
Romuald Cachod

Les protège-tibias ont animé les discussions tout au long de l'hiver dernier. Contestés par une partie du Cirque blanc, ils ont finalement été interdits par la FIS, lors du Conseil de l'instance tenu à Genève en juin dernier.

Les explications: ce dispositif offrirait un avantage à ceux qui l’utilisent, puisqu’il procure de meilleures sensations, facilite l’engagement dans la pente et permet de tailler des lignes plus directes. Il est ainsi perçu comme un accélérateur, au détriment de la sécurité. Car s'il transmet davantage de force à la chaussure, il peut aussi faire office de levier extrême.

La FIS va prendre une décision radicale sur les protège-tibias des skieurs

La décision de la FIS avait irrité Marco Odermatt. Avant même qu’elle ne soit entérinée, il l’avait qualifiée de «grosse connerie» dans les colonnes de Blick. Il faut dire que, contrairement à certains de ses adversaires, «Odi» faisait partie de ceux qui utilisaient les protège-tibias à des fins médicales.

Le Nidwaldien est en effet embêté par une inflammation tibiale depuis plusieurs années, causée par les chocs répétés, les flexions constantes et les frottements. Sans cette protection destinée à soulager la douleur et à ralentir l’apparition de la blessure, Odermatt craignait de ne pas pouvoir disputer l'ensemble des géants, super-G et descentes du calendrier.

Des ouvertures dans le nouveau règlement ont toutefois redonné un peu d’espoir aux utilisateurs du dispositif. Alors que l’ancien champion Bernhard Russi a suggéré de développer des chaussures hautes, des dérogations ont été envisagées pour les athlètes en proie à des problèmes physiques. Cet été, Ski Chrono précisait néanmoins que les matériaux rigides resteraient «quoi qu’il arrive prohibés».

Camille Rast garde des séquelles de sa chute

Finalement, c’est une autre solution, mise en place par son équipementier suisse Stöckli, en collaboration avec Swiss Ski, qui a permis de délivrer Marco Odermatt, selon la presse alémanique, notamment le portail sport.ch. L’entraîneur de l’équipe masculine, Tom Stauffer, apporte les explications:

«Le règlement précise désormais que les éléments supplémentaires doivent être fixés de manière permanente à la chaussure de ski. Cela signifie que lors des contrôles à l’arrivée, aucun élément séparé ne doit se détacher. C’est pourquoi nous avons intégré le protège-tibia directement dans la chaussure des athlètes»
Tom Stauffer

Cet aménagement aurait reçu l’aval du directeur de course de la FIS, Markus Waldner. Et à la vue des performances à l’entraînement du vainqueur de la Coupe du monde, il semble efficace.

Plus d'articles sur le sport
L'adversaire du FC Sion veut devenir redoutable grâce à cette machine
L'adversaire du FC Sion veut devenir redoutable grâce à cette machine
de Daniel Wyrsch
Holdener: «La décision de Gisin m'a bouleversée»
Holdener: «La décision de Gisin m'a bouleversée»
de Etienne Wuillemin
Cet objet doit disparaître des stades!
1
Cet objet doit disparaître des stades!
de Yoann Graber
F1: la Chine aurait un objectif caché avec ce bandeau cérébral
F1: la Chine aurait un objectif caché avec ce bandeau cérébral
de Jannik Sauer
La représentante suisse a fait de drôles de choix au Ballon d’Or
La représentante suisse a fait de drôles de choix au Ballon d’Or
La Suisse franchit un cap important dans la course aux JO
La Suisse franchit un cap important dans la course aux JO
de Rainer Sommerhalder
Une mesure symbolique a été prise pour honorer Muriel Furrer
Une mesure symbolique a été prise pour honorer Muriel Furrer
de Romuald Cachod
Ça a chauffé lors du match entre Bencic et Gauff
Ça a chauffé lors du match entre Bencic et Gauff
de Julien Caloz
Le coach d'YB est déjà sur la sellette
Le coach d'YB est déjà sur la sellette
de Fabian Geissberger
Ambri défie la logique avant un derby explosif
Ambri défie la logique avant un derby explosif
de Klaus Zaugg
Vingegaard va réparer une énorme anomalie
Vingegaard va réparer une énorme anomalie
de Romuald Cachod
Cette légende de Gottéron a reçu un type d'hommage qui divise
Cette légende de Gottéron a reçu un type d'hommage qui divise
de Yoann Graber
Une star du tennis crée un nouveau scandale «raciste» en Chine
Une star du tennis crée un nouveau scandale «raciste» en Chine
de Yoann Graber
Granit Xhaka brise un record vieux d'un demi-siècle
Granit Xhaka brise un record vieux d'un demi-siècle
de Stefan Wyss
GC veut abolir une habitude controversée du foot suisse
GC veut abolir une habitude controversée du foot suisse
de Yoann Graber
Cette pratique inévitable chez les para-nageurs fait polémique
Cette pratique inévitable chez les para-nageurs fait polémique
de Yoann Graber
Pourquoi devenir pro en fléchettes est «incroyablement difficile»
Pourquoi devenir pro en fléchettes est «incroyablement difficile»
de Niklas Helbling
Ce club de Swiss League est à l'agonie: il faut une révolution!
Ce club de Swiss League est à l'agonie: il faut une révolution!
de Klaus Zaugg
Cette compétition de golf est complètement folle
Cette compétition de golf est complètement folle
de Fabian Hock
Gottéron doit absolument garder ce joueur s'il veut être champion
Gottéron doit absolument garder ce joueur s'il veut être champion
de Klaus Zaugg
La Fifa veut encore changer le format de la Coupe du monde
La Fifa veut encore changer le format de la Coupe du monde
de Erik Roos
Max Verstappen va piloter pour une écurie suisse
Max Verstappen va piloter pour une écurie suisse
de Romuald Cachod
La Nati a un stratagème pour retenir ses binationaux
La Nati a un stratagème pour retenir ses binationaux
de Sebastian Wendel
Cet ex-Lausannois «discret» a rendu Davos imbattable
1
Cet ex-Lausannois «discret» a rendu Davos imbattable
de Adrian Bürgler
Ce hockeyeur de Gottéron marque un penalty complètement improbable
Ce hockeyeur de Gottéron marque un penalty complètement improbable
de Yoann Graber
Cet effet de mode chez les footballeurs exaspère les arbitres suisses
Cet effet de mode chez les footballeurs exaspère les arbitres suisses
de Martin Messmer
L'indemnité de départ du boss de Red Bull va vous rendre très jaloux
2
L'indemnité de départ du boss de Red Bull va vous rendre très jaloux
de William Laing
Grand-Saconnex doit défier Bâle, mais il y a un problème
1
Grand-Saconnex doit défier Bâle, mais il y a un problème
de Romuald Cachod
Thèmes
20 plats américains qui méritent d'être connus
1 / 22
20 plats américains qui méritent d'être connus

La clam chowder est un plat populaire dans tout le pays, mais la meilleure se trouve en Nouvelle-Angleterre.
source: boston globe / boston globe
partager sur Facebookpartager sur X
Les drones tueurs russes vole grâce à une technologie suisse
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Pourquoi la valeur locative ne sera pas supprimée avant des années
2
Une prof donne un chaton à manger à un serpent en classe
3
Ces produits Migros changent de look: voici leur nouveau design
Sacré, Tadej Pogacar entre dans un cercle très fermé
Le Slovène a remporté la course en ligne des Mondiaux au Rwanda, dimanche. Il devient seulement le 8e cycliste de l'Histoire à réaliser un doublé consécutif.
Tadej Pogacar a conservé avec panache son titre de champion du monde sur route. Le Slovène s'est imposé en solitaire à Kigali après avoir attaqué à 104 km de l'arrivée.
L’article