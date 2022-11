29 animaux étonnants et drôles à regarder de toute urgence

Vous avez besoin de votre dose de mignonnerie? Le moment est venu. On vous a préparé 29 photos et gifs d'animaux trop mignons qui apporteront un peu de douceur à votre début de semaine.

Dès ce lundi 21 novembre, les téléspectateurs ont rendez-vous sur TF1 à 22h55 avec Alain Chabat et son late show pour dix épisodes qui s'annoncent aussi savoureux qu'un saucisson corse.

Arrêtez tout! C'est plus ou moins maintenant. «This is now», comme le dirait un présentateur télé américain. Et c'est justement dans la peau d'un présentateur de late show à l'américaine que se glisse le génial Alain Chabat dès ce lundi 21 novembre à 22h55 sur TF1, dans une émission intitulée sobrement Le Late avec Alain Chabat, dans laquelle on retrouvera ce soir notamment Jean Dujardin. Les 45 premières secondes ont été dévoilées: