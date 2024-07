Ces 27 images d'animaux amusantes vous feront sourire

Les 29 animaux les plus drôles de la semaine

Tous les lundis matin à partir de 6h, vous retrouverez les Cute News sur Watson. Il s'agit d'une collection de photos et de vidéos d'animaux drôles et adorables qui sont devenues virales sur Internet la semaine précédente.

Allez, on vous propose de surfer sur la bonne humeur footballistique en invitant des animaux dans la ronde.

On a tous été heureux de la belle victoire de la Nati. Vous avez célébré? Voilà qui a mis du soleil dans nos coeurs, parce que niveau météo, c'est plutôt la déprime.

Cute News, everybody!

Plus de «Divertissement»

Le premier but de la Nati fait le buzz pour une raison très particulière

Cette vidéo est devenue virale et vous ne voulez pas savoir pourquoi

Les plus lus

Pourquoi la veste en cuir est le symbole de la rébellion

C'est une pièce qui revient souvent et incarne la rébellion. D'où vient cette symbolique? Le film The Bikeriders fait revivre le mythe de la veste en cuir et son histoire.

Jeff Nichols et son film The Bikeriders (actuellement dans les salles romandes) ont remis au goût du jour la veste en cuir, portée par le club des Vandales (le vrai nom du club était les Outlaws de Chicago), dirigée par Johnny, incarné par Tom Hardy, à la posture presque arc-boutée, une bière le plus clair de son temps à la main, ou les fesses sur sa bécane.