Ces 22 fails vont vous filer la banane

Hello, everybody, tout le monde!

C'est mardi, c'est bientôt le week-end!

Nous nous sommes réunis pour rendre hommage aux fails les plus drôles de ces sept derniers jours. Une fois de plus, Internet a été généreux en nous offrant un grand nombre d'images et de GIF hilarants.

C'est partiiiiiiii!

Venez, les choses vont devenir très drôles (au moins, LUI rit):

Ce n’était probablement pas ce qui était prévu.

La réaction du chien <3...

Nous rêvons d'être aussi détendus un jour.

Iiiiiiih-hihihihi.

La vie est un carrousel...

Parfois, il faut se serrer un peu la ceinture.

Peu importe, personne ne l'a vu.

Quelle maîtrise!

Les miroirs à côté des publicités ne sont pas toujours une bonne idée, preuve numéro 361:

Et maintenant, voici quelques images ....

Oh.

Le Fake de la semaine:

Des toilettes publiques où vous pourrez vraiment vous détendre.

Dans la catégorie «Choses qui vont vous tuer ce soir»: Shrek et ses amis.

Hello.

Ce n’était certainement pas ce qui était sous-entendu.

« Jésus est venu avec vous dans ses pensées»

Elle est bloquée là. Pour toujours.

Avons-nous déjà un «Titre de la semaine»? Celui-ci est plutôt sympa:

Un homme de Floride arrêté après avoir prétendument volé des jouets sexuels et de la glace chez Walmart.

Je ne suis pas sûr de ce que nous lisons ici.

«Profitez d’un popcorn qui vous fait saliver»?

Le tatouage de la semaine:

Il l'a fait exprès, non? OU?

On ne va pas traduire.

Hihi. Penis.



Et là encore, c'est une belle bourde!

Encore: Hihi.

Old mais Gold:

Le meilleur ami de l'Homme est donc...

Les fameux tutos TikTok...

Eeeeet...

(Le père du mois)

... CiaoooOOOOOooooo!!!

(Nous ne rions pas. Tout le monde va bien.)

Bonus-Win

C'est trop cool ça!

