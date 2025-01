Cute news

Pour bien commencer la semaine, voici les plus belles photos d'animaux

Cute News, tout le monde!

En plus de vous offrir une série de photos et de gifs d'animaux trop mignons, on va vous parler d'une tendance chez un certain type d'animaux. Mais pour ça, il faut scroller!

Commençons par une illusion d'optique.

Quand quelqu'un te vole ton Uber sous tes yeux.

Tout compte fait, c'est plus facile de glisser.

Ils ont l'air tous les deux étonnés.

C'est un nouveau type de salade?

Rentrez chez vous, les petits!

Quand c'est à nouveau lundi matin.

La langue de la semaine:

I believe I can fly!!!

Thug Life.

Chiens seulement, pas de mouettes!

A peine surjoué.

Oui, il vous juge.

<3

Les commères du quartier.

Oui c'est un peu lourd, mais c'est la mode, chérie.

Et maintenant, passons à la tendance du jour!

En 1987, des orques ont été observées pour la première fois portant des saumons morts sur la tête.

Le phénomène (de mode?) a duré quelques semaines et ce comportement n'a plus été observé depuis - jusqu'au mois dernier, lorsque les chercheurs ont réalisé de nouveaux enregistrements du même comportement.

Les chercheurs ne savent pas exactement pourquoi les orques font ça, ils ne peuvent que spéculer.

Une théorie est qu’ils partagent souvent de la nourriture entre eux et que leur tête est un bon endroit pour la transporter.

Mais cela ne doit pas nécessairement être dû à des raisons pratiques. Tout comme les chats, les orques jouent aussi avec leur nourriture.

Au fait:

Restons un instant dans l'eau.

Meilleurs amis:

Aaaaww!

Si le bonheur était une image:

C'est à moi qu'tu'parles?

Mais enfin, plus vite!

On peut les récolter à quelle saison?

Saute-biquette.

Les Cute News, c'est terminé! See you Nesquik!

Les Cute News, c'est terminé!