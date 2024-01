Ces panneaux routiers sont hilarants

Finies les blagues! Aux Etats-Unis, les panneaux d'avertissement sur les autoroutes ne pourront désormais plus contenir de jeux de mots ni d'humour. Dommage.

Ça y est, la Federal Highway Administration, l'autorité américaine chargée des routes à grande circulation, n'a plus envie de rire.

Selon les dernières directives publiées en matière d'information sur la sécurité routière, «les panneaux d'avertissement sur les autoroutes doivent éviter le langage qui utilise des références à la culture populaire ou l'humour».

Vous savez, des choses comme ça:

Image: new jersey department of transportation

Bon sang! On n'a même plus le droit de rire à une blague plate et maladroite pendant qu'on est coincé dans un embouteillage!

Boire ou être bourré, il faut choisir, on l'a toujours dit. Image: new jersey department of transportation

La raison: il semblerait que ces messages d'avertissement soient trop distrayants. Ceux-ci ne contribueraient pas à une plus grande sécurité sur les autoroutes - leur but initial - mais augmenteraient au contraire le risque d'accident. En effet, de nombreux automobilistes sortent apparemment leur téléphone portable pour photographier la pancarte digitale au passage.

Image: Mississippi Department of Transportation

Cette décision a été prise au niveau fédéral. Les États concernés ont deux ans pour mettre en œuvre toutes les modifications requises par les nouvelles directives. Une raison suffisante pour revenir sur quelques classiques amusants:

Image: Utah Department of Transportation

La ceinture, c'est important!

«On campe dans la nature, pas sur la voie de gauche!» Image: Missouri Department of Transportation

«Ne soyez pas un voyou, n'oubliez pas le clignotant!» Image: Nevada Department of Transportation

Pour ceux qui négligent le clignotant ...

«Votre clignotant ne fonctionne pas, ou quoi? » Image: Iowa Department of Transportation

Image: Utah Department of Transportation

Image: AP

Utiliser l'argot, ça marche à tous les coups.

Image: New Jersey Department of Transportation

Image: New Jersey Department of Transportation

Image: Pennsylvania Department of Transportation

Image: new jersey department of transportation

Voici un panneau d'avertissement le jour de la Saint-Valentin: Il faut mieux arriver en retard, mais vivant, au date. Image: Nevada Department of Transportation

Et voici le message de Thanksgiving: Image: Ohio Department of Transportation

Si c'est pour voir la famille, autant arriver en retard et rouler lentement.

C'est vous le problème: Image: Mississippi Department of Transportation

Avec l'accent texan: Image: ohio Department of Transportation

Au pays de Harry Potter: Image: New Jersey Department of Transportation

Remettre les chiffres dans leur contexte: Image: Mississippi Department of Transportation

Un classique: Image: defensivedriving.org

Pendant ce temps-là, sous d'autres latitudes:

Pour les terriens et les autres, l'important est de s'amuser! Image: Shutterstock

Image: defensivedriving.org

Enfoncer des portes ouvertes... Image: shutterstock

Image: Shutterstock

Image: defensivedriving.org

Hihi! Image: parade

Image: Shutterstock

Image: defensivedriving.org

Image: Shutterstock

Image: defensivedriving.org

Image: Shutterstock

Image: Shutterstock

Image: Shutterstock

