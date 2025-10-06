ciel couvert
Divertissement
Cute news

C'est lundi, c'est l'heure des Cute News!

Lundi = 27 photos d'animaux trop craquants

C'est l'heure des Cute News <3! Retrouvez des photos et des vidéos d'animaux drôles et adorables qui ont fait le buzz sur Internet la semaine précédente.
06.10.2025, 05:3706.10.2025, 05:37
Corina Mühle
Corina Mühle

Cute News, everybody!

Le titre vous dit déjà tout ce que vous avez à savoir sur cet article, qui vous emmène sur la planète des animaux choupi.

Sans plus de blabla, c'est partiiiiiiiii!

Qui attend l’automne avec impatience?

cute news tier hund https://www.reddit.com/r/aww/comments/1nuwsf0/here_are_some_pictures_i_took_of_milo_today_we/
Image: reddit

Oups, où sont-ils tous passés?!?

GIF animéJouer au GIF
Image: reddit

Quand le coiffeur vous demande si ça vous plaît.

GIF animéJouer au GIF
Image: imgur

Ah, les pigeons et leurs nids...

cute news tier taube https://www.reddit.com/r/pigeon/comments/1nusxz0/is_she_just_like_roleplaying_or_is_she_actually/
Image: reddit

Elle a été bernée!

GIF animéJouer au GIF
Image: reddit

Quand vous arrivez enfin en vacances:

GIF animéJouer au GIF
Image: imgur

C'est pas moi, c'est le chien!

cute news tier katze https://ch.pinterest.com/pin/1121888957200693516/
Image: pinterest

Un petit bonjour en passant.

cute news tier esel https://www.reddit.com/r/Donkeys/comments/1ns9ptd/the_leaves_are_just_starting_to_change/
Image: reddit

La langue de la semaine:

cute news tier hirsch https://ch.pinterest.com/pin/1121888957196677550/
Image: pinterest

Le prochain personnage de Minecraft?

cute news tier hund https://ch.pinterest.com/pin/1121888957196973889/
Image: pinterest

Un nouvel arrivage dans la boutique de postiches:

cute news tier lama https://imgur.com/gallery/went-to-alpaca-farm-here-are-some-cuties-i-met-seYd1tM#/t/aww
Image: imgur

Désormais, on est congelé le matin...

cute news tier hund https://www.reddit.com/r/babushkadogs/comments/1nrtfuo/lilly_who_is_now_in_doggy_heaven_when_my_mom/
Image: reddit

Il vaut mieux bien s'emballer dans un plaid!

cute news tier eule https://www.reddit.com/r/owlsintowels/comments/1ntczgo/look_at_this_distinguished_gentlebird/
Image: reddit

«Ce sont... les miens???»

GIF animéJouer au GIF
Image: imgur

«Kikoooo!»

GIF animéJouer au GIF
Image: instagram

Avez-vous déjà vu un bébé axolotl bâiller?

GIF animéJouer au GIF
Image: instagram

Des nouvelles du monde animal: un marsupial jusqu'alors inconnu a été découvert au Pérou.

Marmosa chachapoya https://www.reddit.com/r/AIDKE/comments/1nqt14a/new_species_of_marsupial_marmosa_chachapoya/
Image: reddit

Son nom scientifique est Marmosa chachapoya. L'animal ne mesure qu'environ 10 centimètres de long, mais possède une queue de 16 centimètres. La nouvelle espèce de Marmosa a été découverte à une altitude où les autres espèces de ce genre sont habituellement absentes, à savoir plus de 2 600 mètres d'altitude.

À proprement parler, Marmosa chachapoya appartient au genre des rats nains, tout comme ce rat nain mexicain:

Mexikanische Zwergbeutelratte, Panama, Mittelamerika *** Mexican Pygmy Bag Rat, Panama, Central America Copyright: imageBROKER/A.xHertz iblmup05515925.jpg Bitte beachten Sie die gesetzlichen Bestimmun ...
Image: imago images

Le prochain grand chapitre concerne les opossums. Parmi ceux-ci:

opossum
Image: creative commons

Ceux-ci appartiennent aussi à la famille des marsupiaux. Le koala en est un exemple bien connu:

GIF animéJouer au GIF
Image: pinterest

Ou le wombat:

GIF animéJouer au GIF
Image: tiktok

Et bien sûr le kangourou:

Känguru https://imgur.com/gallery/2IBtX
Image: Imgur

Bon, allez, c'est tout pour les marsupiaux pour aujourd'hui. De toute façon, il n'existe qu'une seule photo du Marmosa chachapoya.

Image

Les jouets pour chiens sont pour tout le monde!

GIF animéJouer au GIF
Image: instagram

(Désolé pour la mauvaise qualité.)

Attendez-moi!

GIF animéJouer au GIF
Image: instagram

En voyage de découverte:

GIF animéJouer au GIF
Image: instagram

Allez, un smack d'adieu :-*

GIF animéJouer au GIF
Image: instagram
«C'est tout pour aujourd'hui! A bientôt, c'te équipe!»
