Lundi = 27 photos d'animaux trop craquants

C'est l'heure des Cute News <3! Retrouvez des photos et des vidéos d'animaux drôles et adorables qui ont fait le buzz sur Internet la semaine précédente.

Corina Mühle Suivez-moi

Plus de «Divertissement»

Cute News, everybody!

Le titre vous dit déjà tout ce que vous avez à savoir sur cet article, qui vous emmène sur la planète des animaux choupi.

Sans plus de blabla, c'est partiiiiiiiii!

Qui attend l’automne avec impatience?

Oups, où sont-ils tous passés?!?

Quand le coiffeur vous demande si ça vous plaît.

Ah, les pigeons et leurs nids...

Elle a été bernée!

Quand vous arrivez enfin en vacances:

C'est pas moi, c'est le chien!

Un petit bonjour en passant.

La langue de la semaine:

Le prochain personnage de Minecraft?

Un nouvel arrivage dans la boutique de postiches:

Désormais, on est congelé le matin...

Il vaut mieux bien s'emballer dans un plaid!

«Ce sont... les miens???»

«Kikoooo!»

Avez-vous déjà vu un bébé axolotl bâiller?

Des nouvelles du monde animal: un marsupial jusqu'alors inconnu a été découvert au Pérou.

Son nom scientifique est Marmosa chachapoya. L'animal ne mesure qu'environ 10 centimètres de long, mais possède une queue de 16 centimètres. La nouvelle espèce de Marmosa a été découverte à une altitude où les autres espèces de ce genre sont habituellement absentes, à savoir plus de 2 600 mètres d'altitude.

À proprement parler, Marmosa chachapoya appartient au genre des rats nains, tout comme ce rat nain mexicain:

Image: imago images

Le prochain grand chapitre concerne les opossums. Parmi ceux-ci:

Ceux-ci appartiennent aussi à la famille des marsupiaux. Le koala en est un exemple bien connu:

Ou le wombat:

Et bien sûr le kangourou:

Bon, allez, c'est tout pour les marsupiaux pour aujourd'hui. De toute façon, il n'existe qu'une seule photo du Marmosa chachapoya.

Les jouets pour chiens sont pour tout le monde!

(Désolé pour la mauvaise qualité.)

Attendez-moi!

En voyage de découverte:

Allez, un smack d'adieu :-*