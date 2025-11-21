En novembre, la salade Iceberg devient meilleur marché en Suisse. shutterstock

La salade Iceberg crée la surprise chez Coop, Migros, Aldi et Lidl

Le mois de novembre a connu peu de variations tarifaires chez les détaillants en Suisse. Mais le prix de la salade Iceberg, lui, a étonnamment chuté.

A l'exception de Lidl, les prix des aliments et des boissons dans les supermarchés en ligne Migros, Coop et Aldi ont connu peu de variations entre octobre et novembre. Fait notable, le coût de la salade Iceberg a chuté partout.

Dans le relevé mensuel de l'agence AWP, il ressort que le coût de la laitue Iceberg a baissé drastiquement dans tous les supermarchés en ligne: de 18,8% chez Migros, de 18,8% chez Coop, de 18,9% chez Lidl et de 33,6% chez Aldi.

«Une explication possible serait que la période administrée effective pour la salade Iceberg est terminée et que des marchandises moins chères sont achetées à l'étranger», relève Markus Waber, directeur adjoint de l'Union maraîchère suisse (UMS). Selon le tableau de Swissofel, l'Association suisse des fruits, légumes et pommes de terre, la principale période de vente du produit suisse a effectivement pris fin le 15 novembre.

«La plupart des acteurs du marché se rabattent sur le produit d'importation qui est beaucoup moins cher que le produit suisse. On remarque que les baisses de prix en achats sont tout de suite répercutés sur les prix de vente», confirme le directeur de Swisscofel, Christian Sohm.

Par rapport à ses concurrents, Lidl se distingue comme le champion des variations tarifaires. Chez le discounter, les prix ont changé pour dix produits en un mois.

Lidl est également le seul détaillant à proposer des promotions entre octobre et novembre. Paradoxalement, le supermarché est également le seul où les hausses de prix sont les plus importantes: +67,8% pour le concombre, +100% pour le yogourt nature, +25% pour la tresse, +27,1% pour le chocolat au lait et +114,8% pour le riz long grain.

Migros de son côté n'a proposé que des baisses de prix, sans doute dans le cadre de sa stratégie de prix bas lancée à l'automne 2024.

Le panier de courses AWP suit l'évolution des prix d'une trentaine de produits disponibles sur les portails en ligne de Migros, Coop, Lidl et Aldi. (jzs/ats)