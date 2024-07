Envie de voir 27 images d'animaux amusants? Oui? Par ici!

Cute news

Cute News, everybody!

Dites-vous que la semaine passée, nous avons eu quelques jours de beau. Quelle fête! On s'est presque sentis en été! Et on s'est presque sentis en vacances! Pour célébrer cette lumineuse nouvelle, nous vous offrons l'apéro sous la forme d'une liste d'animaux adorables. Youppieeeee!

Vous êtes prêts? LegggoooOOOOOOOooooo!!!

Il est encore beaucoup trop tôt

Hello therr! Il faut sortir du lit!

Quand ton petit frère est encore un peu trop petit pour jouer.

Ninja Cats:

Quand vient le moment de la photo de famille obligatoire.

Ses avances ne semblent pas fonctionner.

Plus il y a de boue, plus on s'amuse.

Quand les enfants découvrent le tiroir à maquillage de leur mère:

Quand les parents nous expliquent nos devoirs de maths, mais qu'on ne comprend rien:

«Où sont les noix?»

La langue de la semaine:

Quand on a tellement faim qu'on se jetterait sur n'importe quoi.

Ne vous inquiétez pas, il n'arrivera rien au capybara.

La Photobomb a rendu l'image cent fois meilleure.

Les chats rendent notre taff meilleur.

Comme si elle portait des bottes:

Quand on essaie désespérément de ne pas rire.

Pour que nous apprenions quelque chose aujourd'hui: ceci est un ours lippu.

Image: imago images

En anglais, ils s'appellent Sloth Bear, ce qui se traduit par ours paresseux.

Ils vivent en Inde, au Népal et au Sri Lanka, et sont considérés comme des animaux en voie de disparition.

Image: imago/Olaf Wagner

Leurs principaux ennemis sont les humains.

Image: imago images/Panthermedia

Les ours lippus sont toujours chassés ou dressés pour danser. Ils sont surtout menacés par la destruction de leur habitat.

Image: IMAGO/JOHN GIUSTINA

Il arrive donc régulièrement que des personnes soient attaquées.

Image: imago images

Fun Fact: contrairement aux autres ours, ils n'hibernent pas. Ils sont toutefois moins actifs pendant la saison des pluies.

Image: imago images

Cette maman canard (on voit ses bébés en arrière-plan) recueille dix bébés orphelins. 😍

Prêts pour une sortie en famille.

Si vous ne le saviez pas encore, les ratons laveurs poussent dans les arbres.

Allez, c'est parti pour les vacances!

«C'est tout pour aujourd'hui! A tout bientôt, c'te équipe!»