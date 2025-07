Ellen DeGeneres et sa femme Portia De Rossi sont des spéculatrices immobilières enthousiastes. getty/sotheby's/watson

La «ferme» d'Ellen DeGeneres est à vendre pour 30 millions de dollars

La présentatrice de télévision et sa femme, l'actrice Portia De Rossi, n'ont vécu qu'un mois dans cette somptueuse propriété de la campagne anglaise. On vous fait visiter?

La fondatrice du show à son nom fait sans doute partie des exilés de Donald Trump les plus célèbres de la planète. C'est la beauté d'être à la tête d'une fortune estimée à 450 millions de dollars: si la politique en vigueur dans votre pays d'origine vous crispe, vous n'avez qu'à vous offrir une coquette propriété ailleurs.

C'est donc ce qui est arrivé à Ellen DeGeneres et Portia De Rossi, l'automne dernier. En vacances pour «seulement» trois-quatre mois au Royaume-Uni, le couple n'est finalement jamais revenu.

Ellen DeGeneres et Portia De Rossi, qui ont quitté les Etats-Unis après l'élection de Trump, sont des spéculatrices immobilières en série. GC Images

«On est arrivés la veille des élections et on s'est réveillé avec plein de SMS de nos amis avec des émojis en pleurs», a-t-elle raconté au présentateur Richard Bacon, il y a quelques jours.

«Et on s'est dit:

"On reste ici"» Ellen DeGeneres

Leur choix s'est porté sur une élégante propriété de six chambres datant des années 1700, baptisée «Kitesbridge», située dans un petit bled de l'Oxfordshire. Si la ferme est en bon état, elle est tout de même «assez défraîchie, avec une finition sommaire», précise l'agent immobilier Andrew Barnes de Sotheby's International Realty, au Wall Street Journal.



La maison principale s'articule autour d'une cour centrale paysagée et communique avec une maison d'amis de deux chambres. UK SOTHEBY'S INTERNATIONAL REALTY

Le couple a déboursé initialement 20 millions pour la propriété. UK SOTHEBY'S INTERNATIONAL REALTY

Le domaine offre une surface habitable d'environ 1500 m² répartie sur plusieurs bâtiments. UK SOTHEBY'S INTERNATIONAL REALTY

Au printemps 2024, Ellen et Portia déboursent donc quelque 20 millions de dollars pour procéder à d'importantes rénovations. Quatre mois et demi et 70 ouvriers plus tard, le résultat est pour le moins délicieux.

La propriété dégage une atmosphère rustique, mais chic. UK SOTHEBY'S INTERNATIONAL REALTY

Ce domaine est l'un des plus chers du marché dans les Cotswolds. UK SOTHEBY'S INTERNATIONAL REALTY

La maison principale date des années 1700. UK SOTHEBY'S INTERNATIONAL REALTY

Ce qui en fait un bien d'exception: la luminosité intérieure, rare pour l'Angleterre. UK SOTHEBY'S INTERNATIONAL REALTY

DeGeneres et de Rossi ont ouvert les combles pour exposer des poutres en bois. UK SOTHEBY'S INTERNATIONAL REALTY

La rénovation a duré 4 mois et demi. UK SOTHEBY'S INTERNATIONAL REALTY

Ceci dit, le couple n'a pas profité bien longtemps de son premier pied-à-terre britannique: DeGeneres et de Rossi ont déjà emménagé dans un domaine plus grand et plus contemporain à proximité, au motif que les 16 hectares de terrain et 1500 mètres carrés habitables de l'ancienne maison étaient trop justes. Ben oui, quoi, fallait bien caser les écuries de Portia quelque part.

«Quand nous avons décidé de vivre ici à temps plein, nous savions que Portia ne pourrait pas vivre sans ses chevaux. Nous avions besoin d'une maison avec un espace pour chevaux et des pâturages pour eux» Ellen DeGeneres dans un communiqué fourni via Sotheby's

Sachez que, pour les 30 millions de dollars demandés, Kitesbridge Farm dipose d'une salle de sport, d'une piscine, d'une salle de jeux ou encore d'une «grange de fête» avec son propre pub.

La salle de sport. UK SOTHEBY'S INTERNATIONAL REALTY

L'un des bâtiments du domaine abrite une piscine chauffée. UK SOTHEBY'S INTERNATIONAL REALTY

La grange de réception comprend un pub, un garage chauffé pour cinq voitures et une kitchenette. UK SOTHEBY'S INTERNATIONAL REALTY

Intéressé? Hâtez-vous. L'animatrice de talk-show américaine, qui a décidé de rester en Angleterre «pour de bon», a déjà commencé à faire de la promo autour d'elle. «Donc, si quelqu'un veut une maison, c'est une belle ferme en pierre. Pour être claire, je ne vends pas la nouvelle maison dans laquelle nous vivons actuellement. Je vends la vieille ferme en pierre», a-t-elle fait savoir devant un petit public la semaine passée.

Ce, avant de vanter les mérites de la vie au Royaume-Uni, quelque part entre les délicieux fish and chips et le «mode de vie plus simple».

«Le Royaume-Uni est magnifique. Il est absolument magnifique. Nous [les Américains] ne sommes tout simplement pas habitués à voir ce genre de beauté. Même dans les villages et les villes, j'aime l'architecture et les maisons. Tout ici est charmant. C'est un mode de vie plus simple» Ellen DeGeneres

Juste pour info, il s'agit ici de la nouvelle maison toute «simple» d'Ellen DeGeneres. instagram

Le couple a choisi la nouvelle propriété en partie parce qu'elle offrait de la place pour les chevaux de De Rossi. instagram

Outre le fait d'avoir plus de terrain, cette nouvelle maison a tout d'un nouveau «Malibu», selon l'agent immobilier Andrew Barnes, de Sotheby's. instagram

Attention toutefois, on ne saurait vous prévenir d'un bémol quant à la propriété mise sur le marché: plusieurs médias britanniques se sont fait l'écho, fin 2024, de graves inondations à Kitesbridge Farm.

Agent immobilière hyperactive à ses heures perdues, avec plusieurs achats et rénovations de propriétés à son actif en Californie, Ellen DeGeneres a toutefois démenti ces informations sur les réseaux sociaux. Andrew Barnes a confirmé qu'il n'y avait jamais eu ce genre de problème sur la propriété, située en hauteur.

Alors, vous faites une offre?

