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Apple dévoile l'iPhone Duo: voici les meilleurs memes

Les annonces Apple du 9 septembre 2026, dont l’iPhone Duo pliable, inspirent les memes: Samsung trolle son rival sur X et Duolingo s’en mêle.
La présentation du nouvel iPhone Duo et des nouveaux smartphone d'Apple, ce mercredi, a provoqué un déluge de mèmes et de réactions sur les réseaux.image: watson

Apple dévoile ses nouveautés et Samsung sort le lance-flammes

Un téléphone qui se plie, des concurrents qui se moquent et des internautes déjà prêts à dégainer les memes: les annonces d’Apple, mercredi, ont aussi fait le spectacle sur les réseaux sociaux. Petite sélection.
10.09.2026, 14:5810.09.2026, 14:58

Samsung avait visiblement réservé sa soirée. Pendant qu’Apple présentait ses nouveautés ce 9 septembre, dont son premier smartphone pliable, l’iPhone Duo, le compte Samsung Mobile US commentait sur X, avec la délicatesse d’un réveil un dimanche matin:

En effet, le modèle pliable Samsung Galaxy Z Fold 8, qui a rencontré un franc succès depuis sa sortie cet été, a quelques points communs avec le premier modèle pliable d'Apple, l'iPhone duo.

Apple a dévoilé son tout premier smartphone pliable
Apple a dévoilé son tout premier smartphone pliable

Le constructeur a d'ailleurs tenté de rallier la plateforme de cours de langue Duolingo à sa cause, en suggérant qu’Apple les aurait copiés tous les deux:

«Désolé, @duolingo. Ils nous ont copiés aussi #solidarité.»
«Désolé, @duolingo. Ils nous ont copiés aussi #solidarité.»

Autant dire le hibou vert est resté impassible face à ces tentatives de ralliement, en lui renvoyant un meme: celui de l’inconnu très moche qui vous trouve un air de famille.

Woh, la balle perdue.
Woh, la balle perdue.

Toutefois, Duolingo n'a pas non plus manqué de réagir à la sortie de l'iPhone duo:

Et même KitKat s'est joint au débat:

Quant à Ryanair, la compagnie s'avoue impressionnée:

Manque de bol, certains fidèles de Samsung ont même fait savoir qu'ils étaient prêts à changer de camp et à passer du côté Apple de la force...

Chaque année le même rituel

Mais les blagues des internautes ont surtout ciblé ce même rituel qui semble se répéter à à chaque nouvelle génération d'iPhone: la tentation pour les possesseurs du modèle précédent de passer au nouveau, les vidéos de démonstration de robustesse, le débat sans fin sur les appareils photo et l'autonomie... et, évidemment, son prix.

Les propriétaires d’iPhone 17 Pro qui achètent l’iPhone 18 Pro...

Certains sont prêts à casser la tirelire...

Quand d'autres sont déterminés à garder leur «vieil» iPhone...

Et que d'autres doivent se faire violence pour résister...

Pour d'autres, le problème, c'est que leur 15 est déjà mort:

En tout cas, les internautes n'ont pas manqué d'imagination et de plaisanteries pour chambrer le nouvel objet pliable du géant à la pomme.

Avec une orange, c'est un comble:

Une hôtesse de l'air n'aurait pas mieux fait.

D'autres y voient déjà une opportunité...

Well... chacun son utilité.

(mbr)

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