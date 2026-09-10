Apple dévoile ses nouveautés et Samsung sort le lance-flammes
Samsung avait visiblement réservé sa soirée. Pendant qu’Apple présentait ses nouveautés ce 9 septembre, dont son premier smartphone pliable, l’iPhone Duo, le compte Samsung Mobile US commentait sur X, avec la délicatesse d’un réveil un dimanche matin:
Let us know when you're done reheating our leftovers 😉— Samsung Mobile US (@SamsungMobileUS) September 9, 2026
En effet, le modèle pliable Samsung Galaxy Z Fold 8, qui a rencontré un franc succès depuis sa sortie cet été, a quelques points communs avec le premier modèle pliable d'Apple, l'iPhone duo.
Le constructeur a d'ailleurs tenté de rallier la plateforme de cours de langue Duolingo à sa cause, en suggérant qu’Apple les aurait copiés tous les deux:
Autant dire le hibou vert est resté impassible face à ces tentatives de ralliement, en lui renvoyant un meme: celui de l’inconnu très moche qui vous trouve un air de famille.
Toutefois, Duolingo n'a pas non plus manqué de réagir à la sortie de l'iPhone duo:
they named a phone after me and made it bend over 😭 pic.twitter.com/ouC7qtEaVF— Duolingo (@duolingo) September 9, 2026
Et même KitKat s'est joint au débat:
Every KitKat already folds down the middle 😉 pic.twitter.com/fE1LFTzxp2— KITKAT (@KITKAT) September 10, 2026
Quant à Ryanair, la compagnie s'avoue impressionnée:
if a phone can bend, then your knees can too https://t.co/tILcgNjcGu— Ryanair (@Ryanair) September 9, 2026
Manque de bol, certains fidèles de Samsung ont même fait savoir qu'ils étaient prêts à changer de camp et à passer du côté Apple de la force...
Me discarding my Samsung the moment the iPhone Duo drops:#AppleEvent pic.twitter.com/GJ6eGuyDkf— DiscussingTrend (@ShubhaMemer) September 9, 2026
Chaque année le même rituel
Mais les blagues des internautes ont surtout ciblé ce même rituel qui semble se répéter à à chaque nouvelle génération d'iPhone: la tentation pour les possesseurs du modèle précédent de passer au nouveau, les vidéos de démonstration de robustesse, le débat sans fin sur les appareils photo et l'autonomie... et, évidemment, son prix.
iPhone Duo Hand— Not Jerome Powell (@alifarhat79) September 9, 2026
$1,999: $399: pic.twitter.com/RumW9s1BF8
It's called iPhone Duo because to buy it - you will have to sell both your kidney as well as liver— Atul Khatri (@one_by_two) September 9, 2026
Les propriétaires d’iPhone 17 Pro qui achètent l’iPhone 18 Pro...
Upgrading to the iPhone 18 Pro is going to be like 😅 #AppleEvent pic.twitter.com/C79Ry0rC3K— Apple Hub (@theapplehub) September 9, 2026
Apple: "The new foldable iPhone Duo is out" #AppleEvent📷— Roo (@KangarooHere) September 9, 2026
jerryrigeverything next day: pic.twitter.com/J2U57vmtgu
Certains sont prêts à casser la tirelire...
https://t.co/ntgtsNLCmM pic.twitter.com/vs4mMW9Wdn— Mitch｜津田 通隆 (@MichitakaTsuda) September 10, 2026
Quand d'autres sont déterminés à garder leur «vieil» iPhone...
Going to the iStore to touch the new phones knowing damn well I’m keeping this iPhone 15 until 2030. https://t.co/gqnU3UWGUZ— Bassie 𐚁 (@BassieLastrassi) September 9, 2026
Et que d'autres doivent se faire violence pour résister...
Me trying to convince myself I don’t need iPhone Duo pic.twitter.com/moouMueqFr— Nathie 🔜 Meta Connect (@nathie) September 9, 2026
Pour d'autres, le problème, c'est que leur 15 est déjà mort:
My iPhone 15 plus after the announcement of iPhone 18 Pro max #Appleevent pic.twitter.com/wPkchIdh3r— Lux (@rosisakelarre) September 9, 2026
En tout cas, les internautes n'ont pas manqué d'imagination et de plaisanteries pour chambrer le nouvel objet pliable du géant à la pomme.
me taking a call on my iphone duo pic.twitter.com/TQfwbfQpGr— solelynostalgia (@solelynostalgia) September 10, 2026
Avec une orange, c'est un comble:
Apple design team making the new iPhone 18 pic.twitter.com/hcVyBKE9tm— badger (@badger69420) September 9, 2026
Une hôtesse de l'air n'aurait pas mieux fait.
Let me know if the new iPhone goes like this. pic.twitter.com/eE3OEjQj8h— shadcn (@shadcn) September 9, 2026
D'autres y voient déjà une opportunité...
Well... chacun son utilité.
How I’m rolling up with the new iPhone pic.twitter.com/vJ9RdLjRbQ— Weed Porn (@WeedPorns) September 9, 2026
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