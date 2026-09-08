Robert Pattinson a foulé le tapis rouge de la Mostra de Venise avec Suki Waterhouse pour présenter Primetime, en compétition officielle. Getty Images Europe

Robert Pattinson a brisé une règle sacrée avec cette montre suisse rarissime

C'est peu dire que la dernière apparition de l'acteur à la Nostra de Venise a affolé les amateurs d'horlogerie et les collectionneurs: le nouvel ambassadeur de Jaeger-LeCoultre portait une montre à près de 800 000 francs, dont il n'existe que cinq exemplaires sur la planète.

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Robert Pattinson n’a visiblement pas l’intention de faire les choses à moitié dans son nouveau rôle d’ambassadeur de Jaeger-LeCoultre. Le 5 septembre, l’acteur britannique a foulé le tapis rouge de la Mostra de Venise pour la présentation de Primetime, en compétition dans la sélection officielle, sa compagne Suki Waterhouse à son bras.

Et une petite fortune à l’autre.

Le couple a fait sensation sur le tapis rouge. Getty Images Europe

La star de The Batman arborait en effet une Master Hybris Artistica Gyrotourbillon Westminster Calibre 184. Un nom à rallonge pour une montre qui ne fait, elle non plus, absolument rien dans la discrétion.

La Master Hybris Artistica Gyrotourbillon Westminster de Jaeger-LeCoultre est sertie de 260 diamants. Seuls cinq exemplaires de cette référence existent. image: jaeger-lecoultre

Selon GQ, seuls cinq exemplaires de la référence portée par Robert Pattinson existent et son prix avoisine le million de dollars. La pièce est fabriquée en platine 950 et sertie de 260 diamants taille baguette, répartis sur le cadran, le boîtier et les cornes.

Présentée pour la première fois en 2019, cette démonstration du savoir-faire de la manufacture suisse cumule les complications: calendrier perpétuel, répétition minutes, Gyrotourbillon biaxial et mécanisme à force constante. Sa sonnerie reproduit celle de Westminster – façon Big Ben – tandis qu’une référence au quartier londonien apparaît sur le cadran à 6 heures.

Une règle sacrée

Un choix particulièrement extravagant pour un acteur qui, jusqu’ici, n’était justement pas connu pour sa passion horlogère. Lors de l’annonce récente de son partenariat avec Jaeger-LeCoultre, Robert Pattinson confiait d'ailleurs à GQ n’avoir «jamais vraiment porté de montres». Le déclic aurait eu lieu aux Oscars 2026, lorsque son manager lui avait suggéré d’en porter une. La pièce Jaeger-LeCoultre encore inédite qu’il avait choisie avait alors attiré la curiosité d’autres acteurs.

A Venise, Pattinson a surtout envoyé valser une vieille règle de l’élégance horlogère, constate le magazine masculin.

Avec son costume blanc Dior, on aurait pu s’attendre à une montre habillée fine, minimaliste et suffisamment discrète pour disparaître sous la manche. Il a choisi exactement l’inverse: une imposante pièce maximaliste, bardée de diamants et de complications.

«Et c'est mieux!» conclut GQ. Image: Corbis Entertainment

Une manière plutôt radicale de commencer une collection.

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