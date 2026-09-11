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Jay-Z invite ses potes sur scène mais des fans restent «déçus»

Jay-Z avait convié Justin Timberlake pour célébrer ses trente ans de carrière. Un joli cadeau pour le public du Stade de France.Vidéo: watson

Jay-Z invite tous ses potes mais des fans restent «déçus»

Pour célébrer dignement ses 30 ans de carrière, Jay-Z s'est offert rien de moins que le Stade France jeudi soir, à Paris. Mais malgré plusieurs invités de marque, certains fans sont repartis avec un regret.
11.09.2026, 10:5411.09.2026, 10:54

Il y a ceux qui, pour leur anniversaire, invitent quelques copains autour d'une bouffe, voire d'un bol de cacahuètes et de quelques bières. Et puis il y a Jay-Z. Lui, c'est Pharrell Williams et Justin Timberlake que le magnat a fait grimper sur la scène du Stade de France, sur laquelle il performait d'ailleurs en solo pour la toute première fois. Chacun son groupe WhatsApp, hm?

Jeudi 10 septembre, le rappeur new-yorkais célébrait donc les trente ans de son premier album, «Reasonable Doubt», à Saint-Denis. Et parmi les cadeaux réservés au public, un certain Justin Timberlake, venu pousser la chansonnette sur leur tube commun, «Holy Grail».

Vidéo: watson

D’après Le Figaro, le chanteur a débarqué vers 22h44. Une surprise un peu éventée pour les fans les mieux renseignés, qui l’avaient entendu répéter la veille dans le stade. L’apparition n'a toutefois pas manqué de faire son petit effet.

Le Figaro raconte une ambiance devenue électrique. Le Parisien, pourtant nettement moins emballé par l’ensemble du concert, confirme que le duo a réveillé les tribunes.

«Je suis Justin Timberlake!»: La vidéo de son arrestation enfin révélée
«Je suis Justin Timberlake!»: La vidéo de son arrestation enfin révélée

Justin Timberlake n’était pas le premier copain à passer dire bonsoir. Un peu plus tôt, Pharrell Williams avait accompagné Jay-Z sur «Excuse Me Miss», «Frontin’» et «Allure». Avant de repartir avec quelques notes de «La Marseillaise».

Sur le papier, la soirée avait donc de quoi faire saliver: dix musiciens, dix-huit cordes, trente ans de carrière à dérouler et une collection de classiques capable de remplir plusieurs playlists. Casquette des Yankees vissée sur la tête, lunettes noires et tenue sombre, le rappeur a parcouru son répertoire pendant environ deux heures. «99 Problems», «Run This Town», «Empire State of Mind».

Jay Z in concert to celebrate his 30-year career at the Stade de France in Saint-Denis on September 10, 2026. Veeren Ramsamy, Bestimage. Jay Z performing at the Stade de France in Saint-Denis on Septe ...
Jay-Z, lui, semble s'être bien amusé lors de ce concert anniversaire.Image: imago

Dans les gradins, en revanche, quelques trous. Les deux quotidiens relèvent des places vides, malgré les 75 000 spectateurs annoncés par l’artiste au micro. Côté ambiance, disons que tout le monde n'a pas passé la soirée debout.

Un grand regret

Il faut dire que tout le monde attendait une grande absente. Enfin, absente de la scène - car Beyoncé se trouvait bel et bien bien dans le stade pour assister au concert de sa moitié. Sur l’écran géant, elle était même très présente, au milieu des images de famille diffusées pendant «Song Cry».

Assez de quoi faire espérer à tout le monde une entrée de Queen B à un moment ou l'autre de la soirée.

Mais à la grande déception des fans, Beyoncé avait la ferme intention de rester cantonnée à son siège et à au rôle de spectatrice, ce jeudi soir.

«Je suis déçue, je voulais vraiment la voir»
Une fan au Parisien

Une autre spectactrice, venue de Finlande, aurait aussi aimé davantage d’énergie. Rihanna, elle non plus, n’a pas débarqué pour «Run This Town».

A l'intérieur de la fusillade qui a laissé Rihanna «anéantie»
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Tous ne sont pas repartis frustrés: Le Parisien rapporte aussi l’enthousiasme d’un fidèle ravi d’avoir entendu les morceaux qu’il attendait. Entre les classiques, les invités et le feu d’artifice final, Jay-Z avait prévu de quoi marquer l’anniversaire. Pour une partie du public, il manquait simplement une reine à la fête. (mbr)

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