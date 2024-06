Ces animaux hybrides sont fictifs mais trop craquants

Les 29 animaux les plus drôles de la semaine

Ça fait un moment que l'on n'a pas vu dans nos pages des créatures bizarres issues des rouages malins de Photoshop. Faute réparée! Voici sans tarder des animaux hybrides et fictifs, qu'on adorerait voir gambader dans nos contrées (sauf quelques exceptions...on vous laisse découvrir!).

Plus de «Divertissement»

Vous avez déjà vu un canéphant ou un aiglisson? Non? Alors vous êtes sur le bon article.

On a goûté les burgers de la star du foot Ronaldinho à Genève

Grosse polémique lors du match entre la France et les Pays-Bas

Les plus lus

Tout ce qu'il faut savoir sur la saison 2 de «House of the Dragon»

La danse des dragons se poursuit ce lundi. Vous trouverez ici tout ce que l'on sait sur la deuxième saison de la série à succès House of the Dragon.

Dès la semaine prochaine, les dragons voleront à nouveau sur nos écrans. La deuxième saison de House of the Dragon, le spin-off de Game of thrones, sera disponible dès demain.