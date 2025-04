Cute news

De superbes photos d'animaux? C'est par ici

Cute News, tout le monde!

Connaissez-vous les vaquitas? Non? Aujourd’hui, on vous présente cette petite espèce de baleine trop mignonne. Mais on vous prévient, son histoire est triste.

D'abord, commençons par du pur bonheur.

Enfin le printemps!

Quand tu t'endors au milieu d'une dispute.

1,2,3 Soleil!

La langue de la semaine.

Les oreilles de la semaine?

Le petit-déjeuner, le repas le plus important de la journée.

Quelqu’un a dit «petit-déjeuner»?

Ils veulent juste aider.

Ce que c'est que de grandir avec des frères et sœurs:

En avant!

Thug.

Garde la pose!

Il sait quoi faire.

Ces doigts! 😻

Aujourd'hui à l'honneur: le marsouin du Pacifique. Également connu sous le nom de vaquita ou marsouin.

Les vaquitas font partie des mammifères les plus menacés de la planète. En mars 2022, il n'en restait que 18.

Ces animaux, qui appartiennent à la famille des baleines, vivent exclusivement dans une petite zone au large des côtes du Mexique.

Avec une longueur d'environ 1,5 mètre, les vaquitas font partie des plus petites baleines.

La principale raison de leur potentielle extinction: la pêche illégale. Les vaquitas finissent souvent comme prises accessoires.

Vous pouvez en apprendre davantage sur les vaquitas et la menace posée par la Chine et les cartels mexicains dans le documentaire National Geographic produit par Leonardo DiCaprio Sea of the Shadows.

Une dernière photo de vaquita pour la route.

Quand vous êtes au bar depuis 10 minutes et que le barman vous ignore.

Un peu de tendresse dans ce monde de brutes.

Quelle chance faut-il avoir pour être témoin d’une telle chose?

Fraîchement sorti du coiffeur.

Elle est comment la charge mentale de cette maman koala?

On se quitte sur une chauve-souris aux oreilles impressionnantes.

Les Cute News, c'est terminé pour aujourd'hui. See you Nesquik!

