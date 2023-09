24 preuves que les designers sont parfois à côté de la plaque

Et moche, en plus.

Certes, on a le droit de faire preuve d'un peu plus d'originalité lorsqu'il s'agit de concevoir des objets. Mais il ne faut pas en faire trop. Car même si les designs sont une affaire de goût, il y en a qui sont tout simplement laids. En voici quelques exemples:

Rihanna a dévoilé le prénom de son deuxième fils

Et il commence par la lettre «R», en hommage à maman et papa. So cute! Pour l'occasion, voici une dizaine de prénoms d'enfants de stars pour le moins... imaginatifs. On vous laisse juger.

It's a boy! Rihanna et son compagnon, le rappeur A$AP Rocky, ont accueilli leur deuxième petit garçon né le 1er août dernier à Los Angeles.