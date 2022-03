shutterstock/watson

Le nouvel album de Minnie n'est pas ce que vous croyez

Disney a sorti vendredi 18 mars un album intitulé Lofi Minnie. Les chansons iconiques ont été remixées en ballades. A écouter pour se détendre ou se concentrer.

Quand mon boss m’a interpellée en séance de rédaction: «Hé Marie, y a le nouvel album de Minnie qui vient de sortir. J’aimerais bien que tu en fasses un sujet», je me suis d’abord dit: «Il sait qu'elle n'existe pas?». Ensuite, je me suis mise à paniquer. Si je dois me farcir dix chansons pour enfant, je vais finir sur une civière. Parce que quand vous tapez Minnie sur YouTube ou dans Spotify, vous tombez sur ce genre de choses:

Mes oreilles après avoir écouté cette chanson:

shutterstock

Mais en 2022, il semblerait que Minnie soit une jeune adulte mature et studieuse puisque ce nouvel album se veut relaxant.

Comme l’explique la BBC, Lofi Minnie marque un tournant majeur dans la carrière de la souris de 95 ans. La grande nouveauté, c’est qu’il s’inscrit dans ce qu’on appelle la musique basse fidélité, ou Lo-Fi. Ce mouvement se caractérise par une touche rétro. La musique doit sembler désuète, rouillée, crépitante. Elle est enregistrée avec des imperfections intentionnelles comme des craquements de vinyle, des fausses notes ou des bruits ambiants comme des gouttes de pluie. C'est un peu de la musique mélangée à de l'ASMR.

Rien de nouveau sous le soleil mais la tendance a connu un essor considérable pendant la pandémie. De nombreuses chaînes YouTube et des playlists Spotify proposent de la musique basse fidélité.

Principalement instrumental, ce genre musical est censé aider à la concentration et à la relaxation. Les étudiants mettent généralement de la musique Lo-Fi pour réviser et les musicothérapeutes l'utilisent pour aider les patients à faire face à un environnement stressant. Il a également été démontré qu'elle apaise les angoisses.

L’album de Minnie est sorti vendredi 18 mars. Il reprend des chansons iconiques comme Ce rêve bleu d'Aladdin et Hakuna Matata du Roi Lion pour les transformer en ballades et j'avoue que c'est agréable à écouter.

Minnie, cette ado studieuse qui porte un jean et un pull normal👇

Vous allez me dire: que vient faire Minnie dans cette histoire? Excellente question. Eh bien, les nouvelles versions ont été «sélectionnées» par Minnie Mouse qui a «commandé» certains des plus grands noms de la musique Lo-Fi, notamment l'artiste américain Purrple Cat, le producteur néerlandais Eevee et le harpiste Hippo Dreams. En gros, c’est juste du marketing. On présume que Disney a choisi Minnie plutôt que Mickey comme égérie, car la cible pour ce type de musique est probablement majoritairement féminine et en âge d'étudier.

